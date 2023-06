Legault a «évolué» sur la question environnementale, juge QS

Québec solidaire (QS) juge que la priorité de l’automne doit être une discussion transpartisane sur l’adaptation aux changements climatiques. Mais le parti n’entend plus faire de l’obstruction parlementaire pour imposer le thème puisqu’il juge que le premier ministre, François Legault, a « évolué » sur cette question.

« Il y a un consensus entre les formations politiques sur le fait que l’adaptation aux changements climatiques est essentielle. Il y a un an, ce consensus-là n’existait pas », a reconnu vendredi le co-porte-parole solidaire Gabriel Nadeau-Dubois. Avec les membres de son caucus, il dressait le bilan de la session parlementaire.

À ses côtés, Manon Massé a lancé qu’à la Coalition avenir Québec (CAQ), « ils ont des croûtes à manger un peu » pour mieux agir face aux changements climatiques ».

Reste que l’évolution du premier ministre sur cette question a été remarquée par les solidaires, qui ont fait une priorité des questions environnementales au fil des années.

« Je pense qu’il [M. Legault] n’a pas eu le choix d’évoluer. Il a évolué et on va continuer de faire notre travail pour que cette évolution-là se transpose en gestes concrets », a déclaré M. Nadeau-Dubois. « Il n’y a pas de plus grande responsabilité pour la classe politique en 2023. »

En 2019, QS avait promis de faire de l’obstruction parlementaire systématique si le gouvernement Legault ne déposait pas de plan d’action crédible pour lutter contre les changements climatiques. Le parti a abandonné cette stratégie en 2020, en raison de la pandémie. Et à présent, « on n’en est pas là », a déclaré M. Nadeau-Dubois vendredi.

Travailler en prévention

Pendant que des feux de forêt ravagent le Québec, le député solidaire a reconnu que le premier ministre « remplit bien » son rôle en périodes de crise. Mais « à l’heure des dérèglements climatiques, les élus du peuple québécois ont deux responsabilités : être là quand ça pète, quand ça brise, quand ça déferle, mais travailler pour que ça ne se reproduise pas », a-t-il nuancé.

« Je ne demande pas [à M. Legault] d’être écologiste, je lui demande juste d’être un bon comptable. Dépenser de l’argent aujourd’hui, c’est faire des économies plus tard », a-t-il lancé.

Par ailleurs, M. Nadeau-Dubois a dit juger que les membres de son caucus ont été « cohérents » sur la question de la rémunération des élus. Les solidaires ont déclaré leur opposition à la hausse de 30 %, pour ensuite proposer de la reporter à 2026, de la réduire à 10 000 $ ou 20 000 $, puis de reconnaître — dans certains cas — qu’ils allaient en empocher une plus ou moins grande partie.

« Je pense que globalement, les gens qui ont voté contre le projet de loi sont cohérents dans leurs positions », a déclaré le co-porte-parole solidaire, en faisant aussi référence aux réticences du Parti québécois. « Faire écho du mécontentement profond de trois Québécois sur quatre à l’égard de cette décision-là, ce n’est pas du populisme, c’est juste faire notre travail », a-t-il aussi indiqué.

M. Nadeau-Dubois a aussi été interrogé sur les qualités que devrait avoir la nouvelle co-porte-parole féminine de QS, étant donné le départ de Manon Massé de cette fonction. Il a salué « l’écoute » de sa partenaire de travail. « Et moi, quand je suis arrivé dans ce rôle-là, [l’écoute], ce n’était pas mon fort. C’est beaucoup grâce à Manon que j’ai appris l’importance de cette qualité-là », a-t-il souligné.

La campagne pour le poste de co-porte-parole féminine commence le 25 août. La successeure de Mme Massé sera nommée à la fin du mois de novembre. Jusqu’ici, la députée Ruba Ghazal et l’ex-députée Émilise Lessard-Therrien ont confirmé qu’elles seraient de la course.