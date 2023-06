Les élus soutiennent la présence d’Émile Bilodeau au spectacle de la Saint-Jean

L’Assemblée nationale réitère son soutien aux organisateurs du spectacle de la fête nationale après que des militants prolaïcité se furent indignés que le chanteur Émile Bilodeau fût choisi comme hôte de la soirée.

La motion déposée jeudi au Salon bleu par la députée de Québec solidaire Ruba Ghazal ne mentionne pas directement le Mouvement laïque québécois (MLQ), selon qui Émile Bilodeau n’est pas assez rassembleur pour être la tête d’affiche du concert du 23 juin sur les plaines d’Abraham à cause de ses prises de position contre la loi 21. Mais en félicitant « tous les artistes et toutes les artistes qui performeront durant le spectacle », la motion répond à mots couverts aux critiques du MLQ.

« Ce matin, l’Assemblée nationale a envoyé un message fort et uni pour soutenir nos artistes qui monteront sur scène lors de la fête nationale. La fête nationale a toujours été une fête rassembleuse et représentative du Québec. L’édition 2023, avec toute sa diversité, ne fait pas exception », a déclaré Ruba Ghazal après l’adoption de sa motion à l’unanimité.

À lire aussi Émile Bilodeau encore ciblé par des partisans de la loi 21

Pas assez rassembleur, selon le MLQ

Le président du MLQ, Daniel Baril, a décrié cette semaine la décision du Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ) de miser sur Émile Bilodeau pour présenter le traditionnel spectacle de la Saint-Jean à Québec. Rappelons que ce dernier a à maintes reprises exprimé son opposition à l’interdiction des signes religieux pour les employés de l’État en situation d’autorité. Lors du spectacle télévisé de la fête nationale en 2020, l’auteur-compositeur-interprète s’était présenté sur scène avec un macaron contre la loi 21.

« [Émile Bilodeau] reste québécois et il a le droit d’exprimer ses opinions. Mais le spectacle de la fête nationale, ce n’est pas l’endroit pour ça. On aurait dû faire le choix d’un animateur plus rassembleur », a soutenu M. Baril mercredi en entrevue au Devoir.

Pour sa part, le MNQ avait réitéré sa confiance en Émile Bilodeau, même si l’organisation ne partage pas ses positions sur la loi 21. « L’organisation de la fête nationale se fait dans l’impartialité, dans la non-partisanerie. Ça ne veut pas dire qu’on exclut les artistes qui ont un esprit partisan. Ça veut dire qu’on n’exclut pas de camps politiques », avait rétorqué le président du MNQ, Frédéric Lapointe.