Québec va légiférer sur la sécurisation culturelle des Autochtones en santé

Le gouvernement Legault déposera finalement un projet de loi sur la sécurisation culturelle dans le réseau de la santé, comme il s’était engagé à le faire après la mort de Joyce Echaquan à l’hôpital de Joliette en septembre 2020.

« On avait promis qu’on s’en occuperait, on tient nos promesses », a lancé jeudi le ministre Ian Lafrenière, responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuits.

Le projet de « loi instaurant l’approche de sécurisation culturelle au sein du réseau de la santé et des services sociaux » devrait être déposé vendredi à l’Assemblée nationale.

En 2019, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec (Commission Viens) avait recommandé d’enchâsser la notion de sécurisation culturelle dans la Loi sur les services de santé et de services sociaux. La sécurisation culturelle sert notamment à créer des environnements sécurisants et accueillants pour les Autochtones, nombreux à vivre du racisme et de la discrimination dans le système de santé québécois.

En 2020, le ministre Lafrenière s’était engagé à intégrer « très bientôt » la notion de sécurisation culturelle dans la loi. Il avait reculé deux ans plus tard, soulevant la colère de leaders atikamekw et des partis d’opposition.

Jeudi, il a déclaré avoir rencontré « quatorze personnes et groupes » avant de déposer son projet de loi. « C’était important de le faire. Il y aura des consultations et tout », a-t-il ajouté.

Il répondait à une question au sujet de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL), qui a récemment demandé au gouvernement, par le biais d’une entrevue à La Presse, d’abandonner son projet de loi sur la sécurisation culturelle. En 2022, l’APNQL réclamait pourtant cette mesure législative.