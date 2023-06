Bientôt 15 000 évacués à cause des feux de forêt﻿

Québec pourrait manquer d’ici une semaine de pilotes d’avions-citernes pour lutter contre les incendies de forêt, qui auront bientôt fait plus de 15 000 évacués.

« Plus le temps va avancer, plus il va y avoir des défis pour les pilotes et les mécaniciens », a déclaré mercredi matin le premier ministre François Legault.

Il a rappelé que les pilotes doivent obligatoirement se reposer après un certain nombre d’heures de vol, et que les appareils doivent être inspectés. « Il n’y a pas de manque de pilotes actuellement, mais au bout d’une semaine, il va y avoir des enjeux, effectivement », a-t-il prévenu.

Le chef du gouvernement faisait le point au sujet des feux de forêt qui font rage au Québec. La situation s’est résorbée sur la Côte-Nord, mais M. Legault demeure préoccupé par le Nord-du-Québec et l’Abitibi, où la ville de Senneterre a commencé à être évacuée.

Au total, 11 400 personnes ont dû quitter leurs résidences, « mais on pense en ajouter 4000 » en évacuant la communauté crie de Mistissini, au Nord-du-Québec, a déclaré le premier ministre. Québec garde aussi la ville de Chapais à l’oeil, où des équipes planchent sur un plan d’évacuation vers Saint-Félicien.

« Pour l’instant, on ne prévoit pas de pluie importante avant lundi soir prochain », s’est désolé M. Legault. Il a donc affirmé qu’il valait mieux être « réaliste » et ne pas envisager de retour à la maison, pour les évacués, avant au moins « cinq ou six jours ».

Aux côtés du premier ministre, le directeur du centre provincial de lutte de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), Luc Dugas, a déclaré n’avoir jamais vécu de situation pareille en 23 ans de carrière. Les feux ont jusqu’ici ravagé 460 000 hectares de forêt.

« Dans l’histoire de la SOPFEU — dans les 50 dernières années —, la pire année, on l’a dépassée à ce moment-ci », a souligné la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina. « C’est une situation que nous n’avons jamais vue. »

Manque de bras

Dans un échange avec le premier ministre, Luc Dugas de la SOPFEU s’est inquiété d’un manque de ressources humaines pour combattre les feux.

« À court terme, ça va bien, mais à long terme, ça va être problématique parce qu’ils [les pilotes] vont atteindre leur temps maximum en devoir. Le service aérien gouvernemental n’a pas réussi à recruter l’ensemble des pilotes requis pour sa mission », a-t-il déclaré.

Or, même au privé, des pilotes, « il n’y en a pas des tonnes », a reconnu M. Legault. Pour l’instant, 11 des 13 avions-citernes de la SOPFEU fonctionnent. Une compagnie de Yellowknife a fourni deux autres appareils, tandis qu’une entreprise américaine en a prêté quatre.

Sur terre, la SOPFEU a 520 employés « C’est 520 “bottes à cap” sur le terrain », a résumé M. Dugas. Il y a aussi 150 militaires en forêt.

Avec le concours du Nouveau-Brunswick, de la France, des États-Unis, du Portugal, de l’Espagne et du Mexique, le gouvernement aimerait faire augmenter ce nombre à 1200 personnes, a précisé M. Legault.

« Avec le personnel actuel, on peut couvrir environ 40 feux, mais il y en a 150 », a-t-il rappelé.

Le premier ministre a par ailleurs annoncé que son gouvernement travaille sur un programme de compensation financière pour les évacués. L’objectif, a-t-il dit, c’est de « couvrir toutes les dépenses extraordinaires que vous avez eues ».

Il a aussi dit suivre les travaux de la Santé publique à propos de la qualité de l’air. « Ce qu’on nous dit, c’est que les risques sont limités, mais que les personnes qui ont des problèmes pulmonaires, des problèmes d’asthme, sont mieux de rester à la maison avec les fenêtres fermées », a-t-il déclaré.

Ottawa prêt à aider

La ministre fédérale de la Défense, Anita Anand, a précisé mercredi que son gouvernement se tient prêt à envoyer d’autres militaires, dont des pilotes d’avion, si Québec lui en fait la demande.

« Nous avons une capacité ici au Canada. Nous continuons d’examiner ces possibilités pour aider avec nos Forces [armées pour] les feux de forêt », a-t-elle indiqué en point de presse.

Environ 300 militaires sont aussi dépêchés sur la Côte-Nord, notamment pour assurer la logistique et l’acheminement de nourriture à la population. Un navire de la réserve navale, le NCSM Jolliet, sert de base des opérations.

Le premier ministre Justin Trudeau a convenu que le Canada va devoir « réfléchir à comment s’équiper pour cette nouvelle réalité », dans laquelle les événements météorologiques extrêmes risquent d’être plus fréquents et plus coûteux.

Avec Boris Proulx

Une « véritable priorité nationale » En matinée à l’Assemblée nationale, les partis d’opposition ont souligné que des débats sur la lutte contre les changements climatiques s’imposeront une fois l’urgence passée. « C’est triste à dire, mais des inondations, ça n’ira pas en diminuant. Des feux de forêt, ça n’ira pas en diminuant », a lancé le chef intérimaire libéral Marc Tanguay. « Il y a un lien causal direct avec les changements climatiques. Le gouvernement n’a toujours identifié que 60 % des mesures pour atteindre ses objectifs [de réduction des gaz à effet de serre]. » Gabriel Nadeau-Dubois, de Québec solidaire, a dit souhaiter que le printemps 2023 marque un « point tournant » qui fera de l’adaptation aux changements climatiques une « véritable priorité nationale ». « Je déteste jouer les bonshommes Sept Heures, mais je pense qu’il faut être honnête avec les Québécois, le printemps qu’on vient de vivre avec, coup sur coup, des inondations très importantes et des feux de forêt historiques, c’est la nouvelle normalité », a-t-il déclaré. Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a suggéré qu’une fois l’urgence passée, les élus prennent le temps de débattre de la planification de l’adaptation aux changements climatiques. « La population est en droit de s’attendre à des élus qui planifient et réfléchissent à l’avance plutôt que d’être en mode réaction — une réaction qui, le plus souvent, arrivera trop tard vu l’ampleur du défi devant nous », a-t-il affirmé. Marie-Michèle Sioui