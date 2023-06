Roberge reviendra à la charge pour avoir des documents relatifs au camp du Non en 1995

Le ministre des Institutions démocratiques, Jean-François Roberge, reviendra à la charge avec une nouvelle procédure pour contraindre le Directeur général des élections du Québec (DGEQ) à lever le secret qui frappe des documents relatifs au financement du camp du Non lors du référendum sur la souveraineté de 1995.

M. Roberge a exprimé sa surprise, mercredi, au lendemain d’une réponse du DGEQ, Jean-François Blanchet, dans laquelle il explique qu’il doit encore déterminer si une ordonnance de non-publication peut être levée.

Fin mai, l’Assemblée nationale avait adopté à l’unanimité une résolution pour demander au DGEQ de rendre publics tous les documents relatifs à l’enquête de la commission présidée par le juge Robert Grenier, dont le rapport a été déposé en 2007.

M. Roberge s’est étonné, mercredi, de la réponse transmise par M. Blanchet, qui a été déposée en Chambre mardi.

« C’est surprenant, cette décision du DGEQ, de ne pas tout de suite rendre publics les documents. La motion qu’on a adoptée était selon nous suffisamment claire, ça constituait un ordre de l’Assemblée. »

Le ministre a l’intention de renouveler la demande en déposant une nouvelle motion qui sera plus contraignante, avant l’ajournement des travaux parlementaires prévu vendredi.

« Il semble que ce n’était pas suffisamment clair, on va clarifier les choses », a-t-il dit.

Jean-François Roberge a affirmé que dans sa lettre, le DGEQ suggère lui-même de procéder par loi ou par motion, en précisant quels articles de loi invoquer, s’ils souhaitent obtenir plus rapidement les documents.

« Il y a la la loi, qui serait plus longue, plus compliquée et il y a la motion qui serait plus rapide, plus simple. On va procéder par motion d’ici la fin de session. »

Plus de détails suivront.