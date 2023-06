Les élus québécois devront attendre pour en savoir plus sur la commission Grenier

Le Directeur général des élections du Québec (DGEQ), Jean-François Blanchet, affirme qu’il sera vraisemblablement impossible de divulguer la totalité des documents d’une enquête sur le financement du camp du Non, lors du référendum de 1995, à la suite d’une demande formulée à l’unanimité par l’Assemblée nationale.

M. Blanchet a répondu dans une lettre qu’il devra d’abord se livrer à une analyse d’une ordonnance de non-publication prononcée en 2007 par le juge Bernard, Grenier, qui a présidé l’enquête mandatée pour faire la lumière sur la question.

« Considérant l’ampleur et la nature de la documentation concernée, un tel exercice prendra un certain temps et ne permettra vraisemblablement pas une divulgation complète de l’ensemble des témoignages et documents visés », a écrit M. Blanchet dans une réponse déposée mardi en Chambre.

M. Blanchet a affirmé que si les parlementaires souhaitent une divulgation « plus rapide et exhaustive », ils peuvent adopter une loi à ce sujet ou user de dispositions de la Loi sur l’Assemblée nationale.

Fin mai, les députés de tous les partis de l’Assemblée nationale avaient adopté une résolution demandant au DGEQ « de divulguer et rendre publics tous les témoignages et documents de la commission Grenier dans les plus brefs délais ».

Plus de détails suivront.