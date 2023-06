Les élus de l’Assemblée nationale sur le point de se voter une hausse de salaire

Les députés de Québec solidaire révéleront les montants des dons qu’ils feront à des organismes communautaires pour atténuer leurs hausses de salaires. Les élus de l’Assemblée nationale devraient adopter mardi après-midi un projet de loi qui augmentera leur rémunération de 30 %.

« Nous allons remettre cette hausse-là, à des modalités différentes, des montants différents. Mais il y a une chose qui est sûre, c’est qu’on va le faire dans la transparence, comme on l’a toujours fait », a déclaré mardi la députée Manon Massé.

Québec solidaire s’oppose au projet de loi 24, qui propose de faire passer le salaire de base des élus de 101 561 $ à 131 766 $. Le parti a d’abord déclaré que ses élus refuseraient cette hausse. Il a ensuite nuancé sa position pour affirmer que les élus de son caucus seraient libres d’accepter, ou non, l’augmentation à laquelle ils s’opposent.

Une fois cette hausse en poche, les solidaires pourront la partager, à la hauteur de leur choix, avec des organismes de leurs circonscriptions. Les montants de leurs dons seront ensuite partagés avec le public, a précisé Mme Massé.

« Chacun et chacune va discuter de ça, va faire ses choix, mais nous, ce qu’on vous dit, c’est qu’en bout de ligne, il va y avoir la remise de ce montant-là à hauteur différente et que ça va être transparent », a-t-elle promis.

Des approches différentes

La semaine dernière, le solidaire Vincent Marissal a affirmé au Devoir qu’il conserverait une partie de la hausse proposée. Son collègue Andrés Fontecilla a quant à lui indiqué qu’il donnerait plus de la moitié d’une éventuelle hausse et conserverait la différence. Manon Massé, Sol Zanetti, Alexandre Leduc, Alejandra Zaga Mendez et Ruba Ghazal se sont, eux, engagés à redonner la totalité de cette bonification.

Les députés du Parti québécois ont accepté d’empocher une partie seulement de la hausse de rémunération. Ils n’accepteront que l’équivalent de ce qui sera consenti aux travailleurs du secteur public.

De leur côté, les élus du Parti libéral du Québec appuient la hausse de rémunération. Celle-ci constitue à leur avis un « rattrapage salarial » par rapport aux salaires de certains fonctionnaires de l’État québécois.

« J’entends que ça va procéder. […] on est rendus à l’étape de l’adoption finale je crois », a déclaré le chef libéral Marc Tanguay mardi matin. « Sans mélanger toutes les questions, […] on va faire notre travail et on va voter les lois, dont notamment cette loi-là », a-t-il aussi répondu à un journaliste qui lui demandait s’il était approprié de voter sur cette hausse au moment où des incendies de forêt ravagent le Québec et que l’arrivée du 1er juillet ramène la crise du logement à l’avant-plan de l’actualité.