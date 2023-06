Dubé veut s’entendre avec les médecins de famille sur l’homologation de mandats d’inaptitude

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, souhaite qu’une entente soit conclue avec les médecins de famille afin qu’ils continuent de faire des évaluations médicales pour l’homologation d’un mandat de protection (auparavant appelé « mandat d’inaptitude »). La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) a recommandé à ses membres mardi de cesser de faire de telle évaluation afin de mettre fin à une « iniquité » entre les patients.

La FMOQ conseille désormais aux médecins de famille de référer les patients ayant besoin d’homologuer un mandat à des médecins spécialistes. Le service d’évaluation médicale pour homologation de mandat de protection est couvert par la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) lorsqu’il est réalisé par un médecin spécialiste. Il ne l’est pas quand il est effectué par un médecin de famille.

La FMOQ suggérait jusqu’à tout récemment de facturer 480 $ pour cette évaluation. Son président, le Dr Marc-André Amyot, juge inacceptable que des patients doivent payer alors que d’autres y ont accès gratuitement.

Au cabinet du ministre de la Santé, on indique que « des avancées importantes » ont été réalisées à ce chapitre au cours des dernières années. « Avant 2021, il y avait des frais en tout temps lorsqu’il était nécessaire de remplir des formulaires pour homologuer des mandats d’inaptitude », explique-t-on au Devoir.

Le gouvernement a conclu, il y a deux ans, une entente avec la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) « pour que ce geste soit reconnu comme facturable pour les médecins spécialistes et qu’il n’y ait plus de frais pour les patients », précise le cabinet. « On va s’assurer auprès du ministère qu’il y ait des discussions avec la FMOQ afin d’arriver à une entente comme celle-ci et qu’une entente survienne. »

Les médecins spécialistes reçoivent 633 $ pour une évaluation médicale dans le cas d’une tutelle, d’une curatelle ou d’une homologation de mandat. Les médecins de famille, eux, sont payés 483,75 $ lorsqu’il s’agit d’une tutelle ou d’une curatelle. La rémunération est nulle dans le cas d’un mandat de protection.

La FMSQ appuie la FMOQ dans ses revendications. Dans un statut sur Twitter, elle dit estimer « que, dans l’intérêt des patients, les évaluations réalisées par les médecins de famille devraient être remboursées par la RAMQ au même titre que celles effectuées par les médecins spécialistes ».