Michael Sabia nommé officiellement à la tête d’Hydro-Québec

La nomination de Michael Sabia à la tête d’Hydro-Québec, officialisée mercredi par le conseil des ministres, a été présentée comme un facteur de transformation de la société d’État par le premier ministre François Legault.

M. Legault a souligné que la feuille de route de M. Sabia est idéale pour relever les nombreux défis de l’entreprise dont le gouvernement est l’actionnaire unique.

« Avec la demande d’énergie de plus en plus importante, Hydro-Québec devra être plus agile et innover dans cette importante période de transition énergétique, a-t-il déclaré dans un communiqué. M. Sabia est une candidature de choix pour exécuter la transformation nécessaire d’Hydro-Québec. »

