La ministre Isabelle Charest reste prudente sur le rapport concernant la LHJMQ

La ministre québécoise du Sport, Isabelle Charest, a rappelé mercredi qu’elle n’avait pas le pouvoir d’imposer un changement de gouvernance au sein de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

La ministre croit tout de même qu’il y a des changements à faire au sein du conseil d’administration de la ligue et qu’il devrait être plus diversifié. Il s’agit d’une recommandation du rapport de la Commission de la culture et de l’éducation déposé mardi.

« Je pense qu’il y a définitivement un changement à faire parce que la gouvernance était sclérosée et parce que c’était vraiment très uniforme. Alors ils ont une recommandation qui est donnée. Ils auront à prendre en considération ça et voir comment ils vont l’appliquer », a affirmé la ministre.

« Mais ça demeure une entreprise privée et ils feront ce qu’ils veulent », a-t-elle ajouté.

Mardi, le député libéral Enrico Ciccone, qui siégeait à la commission, a lancé un avertissement aux dirigeants de la ligue : « Gouvernez-vous parce que sinon on va passer à une autre étape », a-t-il affirmé.

L’élu de Marquette a dit que si cela était nécessaire, les dirigeants de la ligue pourraient être convoqués de nouveau en commission.

La ministre Charest n’a pas voulu s’engager sur cette voie. « On n’est pas rendu là. Je pense que la première chose, c’est de les laisser travailler avant de commencer à leur faire peur et de leur dire : “On vous attend de pied ferme” », a-t-elle dit.

La ministre n’a pas voulu donner de délais à la ligue pour se conformer aux recommandations.

Le rapport de la commission, qui était composée de plusieurs députés, demande aussi qu’on change la culture des initiations dans le milieu du hockey junior majeur. On recommande que les « fédérations sportives élaborent une politique sur le bizutage et les pratiques d’initiations inappropriées ».