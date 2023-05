Jusqu’à deux ans d’attente avant les premières demandes anticipées d’aide médicale à mourir

Les personnes qui ont obtenu un diagnostic d’Alzheimer et attendent l’adoption du projet de loi sur l’aide médicale à mourir pour faire des demandes anticipées vont devoir s’armer de patience puisque le gouvernement se donne jusqu’à deux ans pour se préparer à les recevoir.

« Bien sûr, on souhaiterait que ce soit plus rapide. On comprend qu’il y a des personnes qui vont être déçues. […] Mais on veut faire les choses correctement », s’est justifié la ministre déléguée à la Santé et responsable des Aînés, Sonia Bélanger, mercredi.

Cette décision transpartisane a été prise en commission parlementaire mardi. « On a eu de longues discussions à ce sujet-là et on s’est donné une échéance de 24 mois. »

Le délai s’appliquera à compter de l’adoption du projet de loi, qui doit se faire d’ici la fin de la session parlementaire, le 9 juin.

Le gouvernement et le ministère de la Santé « ont du travail à faire » pour « accompagner ces personnes correctement », a ajouté la ministre Bélanger.

Les délais sont requis, dit-elle, par le travail « d’harmonisation aux autres lois », la mise en place des protocoles cliniques et la formation des infirmières dans le constat de décès, notamment.

La possibilité de faire des demandes anticipées fait partie des ajouts inclus dans la loi 11 sur l’élargissement de l’aide médicale à mourir pour inclure notamment les personnes avec un diagnostic d’Alzheimer, par exemple.

Souplesse quant au lieu du départ

Les parlementaires ont également décidé de donner plus de choix aux gens quant au lieu où ils souhaitent obtenir l’aide médicale à mourir. À l’origine, elle ne pouvait être prodiguée que dans trois lieux : en établissement, en centre de soins palliatifs ou à la maison.

Or, à la suite de révélations de La Presse sur l’offre de services payants pour l’offrir dans des salons funéraires, la commission parlementaire s’est ajustée.

« On ne voulait pas que ce soit commercialisé », a dit Mme Bélanger. « On ajoute une quatrième option qui est “selon la volonté de la personne” ».

Les gens pourront ainsi recevoir l’aide médicale à mourir dans un autre endroit à condition de le faire approuver par les supérieurs du médecin ou de l’infirmière praticienne spécialisée qui la prodiguera, soit la direction des soins infirmiers ou la direction des services professionnels.

Avec Marie-Michèle Sioui