La commissaire à l’éthique absout Pierre Fitzgibbon pour son épisode de chasse au faisan

La commissaire à l’éthique de l’Assemblée nationale observe que le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie Pierre Fitzgibbon était exposé à un risque de côtoyer des participants dont les intérêts pouvaient être reliés à son ministère, lors d’une partie de chasse au faisan l’automne dernier, mais elle conclut qu’il n’a commis aucun manquement aux règles en vigueur lorsqu’il s’est rendu sur une île du lac Memphrémagog lors de cette activité.

Dans un rapport déposé mercredi, Ariane Mignolet affirme que M. Fitzgibbon n’a pas contrevenu à l’article 31 du code dans le cadre de sa participation à la partie de chasse sur l’Île, le 22 octobre 2022.

« La frontière entre la sphère personnelle et la sphère professionnelle n’ayant pas été franchie en l’espèce, le ministre n’était pas dans l’exercice de sa charge, écrit-elle. Ainsi, il n’a pu se placer dans une situation où son intérêt personnel pouvait influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de sa charge. »

Du même souffle, la commissaire prévient toutefois le ministre contre les risques auxquels il s’expose étant donné son intention de répéter l’expérience.

« Bien que la preuve recueillie dans le cadre de la présente enquête ne révèle pas de manquement déontologique, il convient de formuler une mise en garde, d’abord au ministre, puis aussi à l’ensemble des membres de l’Assemblée nationale », affirme-t-elle.

La connexité entre le domaine d’activités du ministère de M. Fitzgibbon et les dossiers de certaines personnes présentes à la partie de chasse du 22 octobre 2022 justifie une vigilance accrue de la sa part quant à la participation à cette activité ou à une autre du même genre à l’avenir, écrit-elle.

« Celle-ci réunit des personnes aux profils variés, souligne Mme Mignolet. Or, le champ d’intervention du MEIE est vaste. Il y a, par conséquent, un risque que des recoupements professionnels existent entre le ministre et d’autres personnes participantes ou invitées à l’activité. Un risque qui peut, au demeurant, n’être perçu par le ministre qu’une fois rendu sur place puisque l’identité des personnes invitées n’est pas toujours connue d’avance. Au regard de la preuve, cela ne s’est toutefois pas produit ici. »

La preuve révèle que M. Fitzgibbon et le propriétaire de l’île Maurice Pinsonnault sont de bonnes connaissances et qu’ils se voient quelques fois par année dans un contexte personnel. Elle démontre aussi qu’il y a une absence d’interactions professionnelles entre le ministre et le propriétaire depuis la nomination de M. Fitzgibbon au Conseil exécutif en 2018. Leur relation est ainsi complètement étrangère à l’exercice des fonctions du ministre, ce qui en fait une « relation purement privée », écrit la commissaire.

Plus de détails suivront