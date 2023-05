Les élus veulent un C.A. «indépendant» à la LHJMQ

« La culture des initiations » violentes dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) doit prendre fin, martèlent des élus de l’Assemblée nationale. Dans un rapport déposé mardi et truffé de 23 recommandations, ils incitent le circuit Courteau à se doter d’un conseil d’administration « indépendant » qui ne comprendrait pas une majorité de propriétaires d’équipes.

Le document d’une quinzaine de pages est l’aboutissement des travaux menés cet hiver par les députés de la Commission de la culture et de l’éducation (CCE) de l’Assemblée nationale. Il propose plusieurs pistes pour mettre fin aux enjeux de « bizutage » dans le milieu du sport au Québec.

Parmi celles-ci, l’idée que « le conseil d’administration de la LHJMQ soit complètement indépendant et ne comprenne pas une majorité de propriétaires, ni de membres du personnel des équipes et qu’il comprenne un meilleur ratio de femmes et de minorités culturelles ». Selon les élus de la CCE, la structure de gouvernance actuelle du hockey mineur québécois offre pour le moment des « moyens limités » d’éliminer les initiations toxiques et violentes.

Les parlementaires demandent aussi que l’Officier des plaintes mis en place l’an dernier par Québec « soit officialisé dans un poste et incarné dans une personne », et que cette personne puisse recevoir des plaintes « reliées à des faits allégués qui se seraient passés antérieurement à 120 jours ».

