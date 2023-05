Québec lance un guichet unique regroupant tous les services en francisation

Après 15 ans de tentatives d’implantation, le Québec aura enfin un guichet unique regroupant tous les services en francisation. Lancé ce jeudi 1er juin, Francisation Québec permettra aux immigrants, aux citoyens non-francophones et aux entreprises d’avoir accès à une offre de cours en francisation en s’inscrivant via une plateforme en ligne, « Apprendre le français ».

« Le MIFI a développé une solide expertise pédagogique en enseignement et un leadership également en francisation qui sont aujourd’hui reconnus. C’est pourquoi on lui a confié la mise en place de Francisation Québec et la coordination de ce grand chantier avec des acteurs clés afin d’harmoniser les services gouvernementaux d’apprentissage du français », a indiqué la ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI), Christine Fréchette, lors du lancement du projet aux côtés du ministre de la Langue française, Jean-François Roberge.

Jusqu’ici, les services de francisation étaient gérés et répartis au sein de divers ministères, ce qui engendrait des disparités dans l’offre de services et compliquaient la vie des immigrants souhaitant se franciser. Dans un rapport accablant qualifiant la francisation de « fiasco » en 2017, la vérificatrice générale avait recommandé que les trois ministères impliqués dans la francisation (Immigration, Éducation, Emploi) poursuivent leurs efforts et s’entendent pour que les inscriptions, les tests et l’offre de cours soient gérés en un seul endroit. C’est maintenant chose faite.

L’un des objectifs avoués de Francisation Québec est de recueillir et de centraliser des données probantes notamment sur le nombre de personnes qui suivent des cours de francisation et le lieu où sont suivis ces cours et les taux de décrochage. « Une des retombées intéressantes c’est qu’on va pouvoir regrouper l’ensemble des données des personnes qui suivent les cours. Un des enjeux qu’on a actuellement c’est qu’il y a un éclatement des partenaires qui offrent de la francisation et par conséquent, des données sur les personnes qui prennent des cours de francisation », a dit la ministre Fréchette. « Avec Francisation Québec, on va pouvoir regrouper tout ça et monitorer de manière beaucoup plus serrée. »

La ministre Fréchette s’est félicitée de « l’engouement » pour la francisation, alors que quelque 47 000 immigrants étaient inscrits en francisation pour l’année 2022-2023, à temps complet ou partiel, soit « une augmentation de 25 % ». Sans pouvoir donner de chiffre précis, le ministère a indiqué qu’à cela devaient s’ajouter quelque 20 000 nouveaux arrivants qui suivaient des cours de francisation des centres de services scolaires.

Certains centres de francisation relevant justement du ministère de l’Éducation ont déjà des listes d’attente de plusieurs mois, et les personnes en attente seront maintenant dirigées dès le 1er juin pour faire leur inscription au guichet unique de Francisation Québec.

Interrogée à savoir si elle craignait qu’il y ait une trop longue liste d’attente, la ministre de l’Immigration a répondu que le fait de centraliser les données permettra un meilleur suivi. « On sera plus à même de répondre adéquatement à certains endroits où il pourrait avoir des retards », a-t-elle dit. Selon elle, les délais du MIFI, qui sont actuellement de 50 jours ouvrables, respectent les normes de service.

Et advenant une forte demande, elle assure que la plateforme en ligne ne connaîtra pas les ratés de « SAAQclique », la plateforme de la Société d’assurance automobile du Québec lancée au printemps. « Il y a eu énormément de tests et de prétests pour faire en sorte que ça tienne la route […] On a plusieurs milliers de personnes qui vont pouvoir s’inscrire en une journée et le système va soutenir la charge, ça ne m’inquiète pas. »

Centraliser les services ne résoudra pas tous les défis, dont celui de recruter des enseignants en francisation. « C’est un défi constant, avec la rareté de main-d’oeuvre, ça crée certains enjeux, mais il y a beaucoup d’efforts pour faire en sorte d’élargir le nombre de professeurs », a-t-elle dit en précisant qu’ils sont actuellement 550 déjà à l’oeuvre, uniquement au MIFI.

Pour le volet « entreprise » de ce guichet unique, les services seront déployés progressivement en trois phases au cours des cinq prochains mois. Des services seront offerts aux petites entreprises qui souhaitent initier leurs employés au français mais des formations courtes de 60-80 heures seront également proposées, comme c’est le cas actuellement.

Le MIFI proposera également des formations qualifiantes de 300 heures, qui viseraient notamment les travailleurs temporaires souhaitent postuler à des programmes d’immigration permanente, comme ceux annoncés par la ministre la semaine dernière.

Francisation Québec lancera prochainement « un projet phare » pour soutenir les prestataires de services de garde qui voudront franciser les tout-petits dès la garderie.