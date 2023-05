Les libéraux nationalistes en exil dans leur propre parti

Les règles de la course à la chefferie du Parti libéral du Québec seront dévoilées « éventuellement, sous peu », a affirmé samedi le président du parti, Rafael P. Ferraro. Jusqu’ici, les députés André Fortin et Monsef Derraji ont manifesté de l’intérêt pour succéder à Dominique Anglade à la tête du parti. L’actuel chef intérimaire, Marc Tanguay, n’a pas non plus fermé la porte. Le nom de Frédéric Beauchemin circule également. « Je suis en train de me faire une tête à savoir si ça me tente ou non de me lancer là-dedans », a-t-il dit samedi. Le militant Jérôme Turcotte a, de son côté, nié toute rumeur le lançant dans la course. « La porte est fermée. Deux verrous », a-t-il attesté. « Non, non, je ne songe pas à la chefferie. J’ai bien des croûtes à manger avant de faire ça », a aussi affirmé Antoine Dionne Charest, dont le père, Jean Charest, a été chef du PLQ de 1998 à 2012.