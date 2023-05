Le PQ se rallie à QS sur la hausse du salaire des députés

Le Parti québécois (PQ) se joint à Québec solidaire (QS) pour demander au gouvernement de reporter la hausse du salaire des députés à 2026.

Le chef du PQ, Paul St-Pierre Plamondon, en a fait l’annonce en point de presse jeudi, affirmant que son caucus de trois députés y avait réfléchi pendant « plusieurs journées ».

La veille, QS avait expliqué être contre une hausse de 30 000 $ du salaire des députés, mais suggérait, devant la détermination du gouvernement, de la faire entrer en vigueur après les prochaines élections, en 2026.

Le leader parlementaire de QS, Alexandre Leduc, avait tendu la main aux autres formations politiques pour qu’elles appuient son amendement au projet de loi 24 qui concrétise l’augmentation de salaire.

Jeudi, M. St-Pierre Plamondon a dit trouver la suggestion de QS « raisonnable ».

Il a annoncé que son parti votera pour le projet de loi 24 si le gouvernement accepte de reporter la hausse à 2026 ; sinon il votera contre.

« On juge que vis-à-vis des centaines de milliers de travailleurs du secteur public, de la santé et de l’éducation, c’est indéfendable et inconfortable », a déclaré le chef péquiste.

Et si le gouvernement caquiste procède avec une hausse immédiate, les trois péquistes n’accepteront que l’équivalent de ce qui sera consenti aux travailleurs du secteur public.

« Nous ferons une moyenne de toutes les conventions collectives qui ne débouchent pas […] et nous ne prendrons que ce qui sera octroyé, […] en toute solidarité. »

Le PQ mandaterait un vérificateur comptable pour qu’il calcule la moyenne de ce qui sera accordé en augmentations de salaire sur quatre ans aux travailleurs.

C’est ce que les députés du PQ empocheront. Le reste sera donné à des oeuvres de charité, a précisé Paul St-Pierre Plamondon.

En vertu du projet de loi déposé le 11 mai dernier par le leader parlementaire du gouvernement, Simon Jolin-Barrette, le salaire de base des élus passerait de 101 561 $ à 131 766 $.

Pour justifier cette hausse, le premier ministre François Legault a argué cette semaine que les « pères de famille » devaient s’assurer de « gagner le plus d’argent possible » pour leurs enfants.

Le Parti libéral du Québec appuie l’initiative du gouvernement.