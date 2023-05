«M. Drainville, écoutez-nous», réclament des employés de soutien scolaire

Une centaine d’employés de soutien scolaire manifesteront ce jeudi midi devant les bureaux à Lévis du ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, pour dénoncer la surcharge de travail, l’épuisement et la violence qu’ils subissent.

« M. Drainville, écoutez-nous, parce que le personnel de soutien scolaire, on est les éternels oubliés », affirme Annie Charland, présidente du secteur scolaire de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN). En entrevue avec Le Devoir, elle somme le ministre d’arrêter de trouver des solutions « seulement pour les enseignants », car les secrétaires, les techniciennes en éducation spécialisée et les concierges, en ont aussi besoin.

La FEESP-CSN représente plus de 35 000 employés de soutien scolaire. Ils sont actuellement en négociation avec Québec pour le renouvellement de leur convention collective échue depuis le 31 mars dernier.

En vue de ces négociations, l’organisation syndicale a mené en janvier dernier un coup de sonde — dont Le Devoir avait obtenu copie — auprès de 7500 employés de soutien scolaire à propos de leurs conditions de travail. Parmi eux, 62 % ont affirmé que leur travail est épuisant émotionnellement. Concernant la violence physique de la part d’élèves comme des coups et crachats, 35 % de ces employés disent en avoir subie.

« Quand on a eu les résultats du sondage, on a fait : “Ouf”. On savait qu’il y avait de la surcharge de travail, que nos gens étaient épuisés et on savait aussi pour la violence, mais les chiffres ont été encore plus impressionnants qu’on pouvait le penser », lâche Annie Charland.

Perte d’expertise

Ces conditions de travail et le salaire « peu compétitif » font en sorte que des employés de soutien scolaire qui cumulent plusieurs années d’expérience quittent leur emploi, se désole Mme Charland. « J’ai eu un concierge qui avait 31 ans de service. Il m’a dit : “Annie, je ne suis pas capable de faire vivre ma famille, je ne peux pas rester avec ce salaire-là”. »

La présidente du secteur scolaire de la FEESP-CSN demande au ministre Drainville d’écouter les solutions proposées par les « gens du terrain ».

Pour les techniciennes en éducation spécialisée, Annie Charland réclame notamment le rehaussement de leur nombre d’heures, car la plupart d’entre elles font moins de 26 h 15 par semaine, soit le minimum requis pour être considéré comme permanent. Elles ont besoin de plus de temps pour pouvoir prévenir la violence, fait-elle avoir. « En n’ayant pas d’heures, qu’est-ce qui arrive ? Elles ne font qu’éteindre des feux et ne vont pas travailler la problématique de l’élève en profondeur. »

Contacté par Le Devoir, le cabinet du ministre de l’Éducation a souligné que « des négociations sont en cours pour renouveler les conventions collectives ». « Des discussions sont faites aux tables de négociation et les conditions de travail y sont abordées. Nous souhaitons en arriver à une entente rapidement », écrit Florence Plourde, attachée de presse de M. Drainville.

D’autres détails suivront.