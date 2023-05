Airbnb n’agit «pas comme un bon citoyen corporatif», estime la ministre Proulx

Caroline Proulx lance un avertissement à Airbnb : l’entreprise devra se conformer à la nouvelle Loi sur l’hébergement touristique, qu’elle le veuille ou non.

La ministre du Tourisme a interpellé directement le site de location à court terme mercredi, pour l’inciter à se ranger aux dispositions du projet de loi qu’elle a déposé au début du mois pour lutter contre l’hébergement touristique illégal. En demandant que Québec maintienne le statu quo législatif, l’entreprise n’agit « pas [comme] un bon citoyen corporatif », a-t-elle dit.

Airbnb a refusé de témoigner dans le cadre de l’étude du projet de loi 25 de la ministre Proulx, qui l’oblige à s’assurer elle-même de la légalité des dizaines de milliers d’annonces québécoises qu’elle abrite sur son site. Dans un mémoire déposé mardi, la compagnie américaine a recommandé au gouvernement Legault de réviser son texte de loi pour la laisser supprimer les annonces jugées non conformes — comme elle le fait déjà — plutôt que de l’obliger à les vérifier individuellement.

Interrogée à ce sujet à l’entrée du caucus des députés caquistes mercredi, Caroline Proulx a tenu à réitérer que le gouvernement ne ferait plus le travail des entreprises de locations à court terme. « Sous aucune condition ça va être le statu quo avec Airbnb. On leur a donné une chance », a-t-elle pesté.

Revenu Québec est l’organisme qui procède actuellement à la vérification des numéros d’enregistrement que les locateurs en hébergement à court terme ont l’obligation d’afficher depuis l’an dernier. Avec le projet de loi 25, Mme Proulx souhaite rendre les plateformes de locations responsables d’effectuer ces révisions. « C’est the name of the game », a-t-elle dit mercredi. « Airbnb ne va pas se soustraire aux lois du Québec. »

En 2022, environ 30 % des annonces publiées sur Internet respectaient l’obligation de se doter d’un numéro d’enregistrement et de l’afficher publiquement, selon les statistiques récoltées par Québec. En mars, Airbnb avait accepté de retirer de son site l’ensemble des appartements ne respectant pas la loi, mais une enquête du Devoir avait révélé dans les jours suivants qu’il est très aisé de mettre en ligne une annonce portant un numéro d’enregistrement fictif, « 123456 » par exemple.

Airbnb a été recontacté mercredi pour témoigner devant les parlementaires. Au moment où ces lignes étaient écrites, l’entreprise californienne n’avait pas donné suite à l’invitation de l’Assemblée nationale.