QS s’opposera par tous les moyens à la hausse du salaire des élus

Québec solidaire (QS) promet de s’opposer au projet de loi 24 haussant le salaire des députés par tous les moyens.

C’est ce qu’a déclaré en point de presse, mardi, le chef parlementaire de QS, Gabriel Nadeau-Dubois. Selon lui, il est impensable que les élus se versent eux-mêmes une augmentation de salaire de 30 %.

En vertu du projet de loi déposé le 11 mai dernier par le leader parlementaire du gouvernement Simon Jolin-Barrette, le salaire de base des élus passerait de 101 561 $ à 131 766 $.

Le premier ministre François Legault a défendu cette mesure, affirmant qu’il s’agissait d’un nécessaire « rattrapage » et que son gouvernement faisait preuve de « courage ».

Les libéraux ont fait savoir qu’ils appuient le projet de loi, tandis que le Parti québécois est indécis et QS, farouchement contre. D’ailleurs, M. Nadeau-Dubois croit qu’il n’est pas trop tard pour que les partis reculent.

« On va se battre démocratiquement à l’intérieur des outils qui sont ceux du Parlement jusqu’à la dernière minute de la session pour convaincre les autres partis de ça », a-t-il affirmé.

« On va continuer à travailler très fort et on va prendre tous les moyens à notre disposition pour que cette hausse-là ne passe pas », a-t-il ajouté.