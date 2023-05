Les apparences nuisent à l’ami juge de Jolin-Barrette, selon les libéraux

L’opposition libérale estime que l’apparence d’indépendance du juge Charles-Olivier Gosselin est entachée en raison de ses liens d’amitié avec le ministre de la Justice Simon Jolin-Barrette, qui l’a personnellement nommé à la Cour du Québec au début du mois.

Le chef intérimaire libéral Marc Tanguay a affirmé mardi que cette nomination pose problème.

« Le ministre de la Justice nomme son chum, a-t-il dit en point de presse. Il y a un problème dans la perception que les gens peuvent avoir quant à l’indépendance de l’administration judiciaire. »

M. Tanguay est tout de même demeuré prudent face aux fonctions exercées par le juge Gosselin à la chambre criminelle de la Cour du Québec, où il a été nommé le 3 mai.

« La perception est entachée, mais sur la personne du juge Gosselin, rien ne me permet de croire qu’il ne sera pas un bon juge, a-t-il dit. C’est sur le processus et sur la perception. »

Le chef libéral intérimaire n’a pas voulu dire si M. Gosselin peut rester en poste. M. Tanguay a rappelé que la commissaire à l’éthique de l’Assemblée nationale a ouvert une enquête à ce sujet à la demande des libéraux, la semaine dernière.

« On verra, nous on a demandé à la commissaire à l’éthique de se pencher là-dessus, on verra ce qu’elle dira là-dessus mais, pour nous, il y avait un grand problème », a-t-il expliqué.

La commissaire Ariane Mignolet a accepté d’enquêter en vertu de la plainte des libéraux qui allèguent d’une apparence de favoritisme et d’un manquement à l’article 16 du Code d’éthique et de déontologie.

Le ministre a étudié le droit avec M. Gosselin. Ils se voient deux à trois fois par année. En 2015, M. Jolin-Barrette a célébré son mariage.

Plus de détails suivront.