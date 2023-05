QS réclame la démission du président de la commission scolaire Eastern Townships

La Commission scolaire Eastern Townships a fait preuve de « négligence » dans la gestion d’inconduites présumées d’un élève, selon la députée de Québec solidaire (QS) Ruba Ghazal. Cette dernière réclame la démission de son président, Michael Murray.

Jeudi, Le Devoir révélait qu’un adolescent faisant face à de nombreux chefs d’accusation au criminel pour des incidents à caractère sexuel dénoncés par des élèves de l’école secondaire anglophone Massey-Vanier, à Cowansville, avait fait l’objet de dénonciations de la part d’élèves et de parents dès le primaire.

« On a toléré une situation qui était intolérable. Il y avait comme de l’incompétence, de la négligence. Je pense que M. Murray ne peut plus rester en poste. C’est trop gros, c’est grossier ce qui s’est passé. Ils avaient l’obligation de protéger les élèves et ils ne l’ont pas fait », affirme Mme Ghazal, en entrevue avec Le Devoir.

Dans nos pages, M. Murray a soutenu jeudi que sa commission scolaire n’a « ni ignoré ni négligé la situation ». « On a pris des mesures qu’on croyait adéquates […] le conseiller, le suivre, le surveiller quand nécessaire. […] Évidemment et malheureusement, ça n’a pas été suffisant. »

« Vous comprendrez également que comme commission scolaire publique, on n’a pas toujours le loisir de refuser [de scolariser un élève] », a-t-il ajouté.

La porte-parole du Parti québécois (PQ) Méganne Perry Mélançon estime quant à elle qu’il est nécessaire d’effectuer une enquête sur la gestion de la situation par la commission scolaire de M. Murray. « Avant de demander la démission simple, on demande une enquête sur la gestion spécifique de ce cas-là, pour voir jusqu’où on s’est fermé les yeux. M. Murray nie les faits qu’il savait que ce jeune habitait dans une de ses propriétés. Il faut aller au fond des choses », indique Mme Perry Mélançon.

La porte-parole péquiste considère également que les événements de Cowansville rappellent la nécessité d’une loi-cadre concernant les violences sexuelles dans les écoles.

« C’est un exemple patent de la défaillance du système, du fait qu’on n’a pas d’emprise et qu’on ne peut pas aller aussi loin que d’enlever un jeune quand on sait qu’il avait des inconduites sexuelles depuis très longtemps. Le fait est qu’il n’y a pas de loi, un manque d’outils, de protocoles dans les écoles. On est devant une direction qui n’a pas pris ses responsabilités. Ce n’est pas normal qu’on s’occupe plus de la confidentialité d’un cas que de la protection des élèves. »

De son côté, le cabinet du ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, a dit devoir s’abstenir de commentaires étant donné que le cas de l’adolescent est « sous enquête policière ».

Contactée par Le Devoir, la Commission scolaire Eastern Townships a refusé de commenter les propos de MmeGhazal.

L’implication de la DPJ

La porte-parole de QS en matière d’éducation, Ruba Ghazal, questionne aussi le rôle de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) dans le dossier.

« Il faudrait que l’enquête voie ce qui n’a pas marché à la DPJ et prendre action. Il aurait fallu retirer cet enfant-là et que le système le prenne en charge », précise Mme Ghazal.

Une position partagée par Brigitte Garceau, la députée du Parti libéral du Québec (PLQ) qui s’est exprimée sur les réseaux sociaux jeudi matin : « Comment a-t-on pu laisser des jeunes filles à risque aussi longtemps ? Pour son bien et celui des autres, ce jeune garçon aurait dû être retiré de l’école et pris en charge par la DPJ », précise-t-elle dans sa publication.