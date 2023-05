Le front commun du secteur public demande la médiation

Le front commun intersyndical du secteur public demande la médiation dans sa négociation avec Québec — une étape significative vers l’intensification de la mobilisation de ses 420 000 membres.

La demande de médiation du front commun survient au lendemain de la déclaration de la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, voulant accélérer le rythme de ces négociations en vue du renouvellement des conventions collectives, même cet été s’il le faut.

Mais le front commun, qui est composé de la CSN, de la CSQ, de la FTQ et de l’APTS, soutient que ces déclarations ne se traduisent pas aux tables et que Québec n’est intéressé qu’à discuter de ses propres priorités, plutôt que de celles des syndiqués.

Ces travailleurs, déjà irrités par la pénurie de personnel et la surcharge de travail qui s’ensuit, ont « hyper mal reçu » l’annonce du gouvernement Legault d’une augmentation de 30 000 $ pour les élus, rapporte le président de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), Robert Comeau.

Le médiateur servira de tiers indépendant pour tenter de rapprocher les parties. Il fera ensuite rapport sur l’état de ses travaux.