Bernard Drainville s’excuse aux enseignants

Le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, a présenté jeudi ses excuses aux enseignants qui ont pu « être blessés » par les commentaires qu’il a formulés à propos de leurs salaires.

« Je me suis mal exprimé. C’est une maladresse », a laissé tomber l’élu caquiste en marge d’une activité à Lévis. « S’il y a des personnes qui se sont senties blessées, surtout des enseignants et des enseignantes, oui, je m’excuse auprès d’elles », a-t-il ajouté. « Je me bats pour améliorer le sort de nos enseignantes, je veux les aider. »

En entrevue au Devoir lundi, M. Drainville a déclaré qu’il serait hasardeux de comparer le salaire des enseignants avec celui des députés de l’Assemblée nationale, qui s’octroient une hausse de rémunération de 30 %.

« Tu compares vraiment le job d’enseignant au job de député ? Tu es en train de me dire que ça se compare ? » avait-il lancé.

Sa déclaration a fait bondir les députés des oppositions et les syndicats d’enseignants, qui ont dit y voir du « mépris » ou encore le reflet d’une « attitude hautaine et condescendante ».

Jeudi, le ministre a dit « comprendre que certaines [enseignantes] aient pu être blessées » par ses propos. « Je m’excuse auprès d’elles si ça a été le cas, parce que telle n’était pas mon intention. Mon intention, ça a été de dire : écoutez, les métiers sont tellement différents les uns des autres, ça devient difficile de comparer », a-t-il expliqué.

Plus de détails suivront.