Insatisfactions face aux consultations sur le développement minier au Québec

Des organismes dénoncent des consultations « précipitées » sur le développement minier de la part du ministère des Ressources naturelles et des Forêts.

La Coalition Québec meilleure mine (QMM), qui regroupe plus d’une quarantaine de comités citoyens et d’organisations, estime que les consultations en cours depuis le 14 avril et qui se terminent le 19 mai n’ont pas permis à toutes les personnes qui souhaitaient s’exprimer de le faire pleinement.

Cette démarche gouvernementale a pour objectif de « guider les actions gouvernementales au cours des prochaines années afin de favoriser le développement harmonieux » de ce secteur d’activité. Elle a lieu dans le contexte où de nombreux citoyens, organismes et municipalités s’inquiètent de l’augmentation du nombre de titres d’exploration accordés et de projets miniers sur leurs territoires. Ils réclament plus de pouvoirs face aux minières.

Selon le porte-parole de la Coalition QMM, Rodrigue Turgeon, les délais pour s’inscrire et pour soumettre un mémoire étaient trop courts. Les détails des activités avaient été annoncés le 6 avril. La période d’inscription aux ateliers grand public, offerts uniquement de façon virtuelle, se terminait le 1er mai.

Par ailleurs, plusieurs individus dûment inscrits se sont vus refuser l’accès aux ateliers, possiblement parce qu’ils étaient trop pleins.

« On aurait souhaité un exercice consultatif décent. On voulait que le gouvernement aille à la rencontre des gens et ce n’est pas ce qui s’est produit », a déclaré M. Turgeon.

Le ministère a annoncé que des ateliers supplémentaires seraient ajoutés dans les deux prochaines semaines pour permettre à tous les citoyens inscrits de s’exprimer. Les personnes concernées doivent être contactées « pour leur communiquer les détails entourant leur participation ». M. Turgeon affirme toutefois que des citoyens n’ont toujours pas eu de nouvelles.

Le porte-parole de la Coalition QMM a rappelé par ailleurs que l’accès des médias à ces consultations publiques avait d’abord été refusé. La ministre Maïté Blanchette Vézina avait changé de cap à la suite d’une motion adoptée à l’unanimité demandant de revenir sur cette décision.

La Coalition QMM a remis jeudi son propre mémoire, qui compte une soixantaine de propositions, dont la première est de « rendre l’entièreté du régime minier conforme aux droits constitutionnels, internationaux et inhérents des onze nations autochtones qui occupent le Québec ».