La protection des élèves doit primer sur la confidentialité des dossiers d’enseignants, disent QS et le PQ

Québec solidaire (QS) et le Parti québécois jugent inconcevable qu’un enseignant ayant fait l’objet de plaintes d’inconduites présumées dans une école de Montréal ait pu se retrouver en présence d’élèves dans un autre centre de services scolaires (CSS) en raison de la confidentialité de son dossier.

« Ça n’a pas de bon sens. Je trouve ça dégoûtant », lâche la députée solidaire Ruba Ghazal, en entrevue avec Le Devoir. Selon elle, la sécurité des élèves ne doit pas être compromise en raison de la confidentialité du dossier disciplinaire d’un enseignant.

Mercredi, Le Devoir a révélé que le ministère de l’Éducation enquête actuellement sur la gestion par le Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) de plaintes d’inconduites présumées visant un professeur du secondaire.

Ce dernier a été dénoncé à plusieurs reprises au fil des ans à la direction de l’école Louise-Trichet, dans l’est de Montréal, avant de démissionner en pleine enquête à son sujet. Malgré tout, il s’est rapidement fait engager par deux autres centres de services scolaires en raison de la confidentialité des dossiers disciplinaires.

Contacté par Le Devoir, le cabinet du ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, dit évaluer toutes les options et regarder actuellement « ce qui peut être fait pour que le dossier disciplinaire d’un enseignant suive l’enseignant lorsqu’il change de CSS, surtout lorsqu’il est question de violence sexuelle ».

Selon le Parti québécois (PQ), les centres de services scolaires ne peuvent pas évoluer en vase clos, surtout quand il est question de la sécurité des élèves. « Il est inconcevable qu’un enseignant sous enquête pour des faits aussi graves ait pu se retrouver en présence d’élèves dans un autre centre de services scolaires », a affirmé le député péquiste Pascal Bérubé, porte-parole du parti en matière d’Éducation.

Ruba Ghazal espère que le ministre Drainville reconnaîtra la nécessité d’avoir une loi-cadre contre les violences sexuelles dans les écoles du Québec. L’élue solidaire a déposé un projet de loi à cet effet à la fin avril, pour lequel elle a reçu l’appui du Parti libéral du Québec et du PQ.

Il faut aussi mettre fin aux clauses d’amnistie contenues dans des conventions collectives du primaire et du secondaire, estime Mme Ghazal. Cela permet l’effacement d’un dossier disciplinaire après un certain temps qui peut varier selon le CSS. « Il faut se débarrasser de ça parce qu’il s’agit de professeurs qui sont face à des mineurs. »

Avec Anne-Marie Provost et Stéphanie Vallet

D’autres détails suivront.