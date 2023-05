Frédéric Bastien, historien et ancien candidat à la chefferie du PQ, est décédé

L’historien Frédéric Bastien, qui fut notamment candidat à la chefferie du Parti québécois (PQ), est décédé.

L’annonce a été faite par un de ses collaborateurs et amis sur sa page Facebook, mardi soir.

Frédéric Bastien était professeur d’histoire au Collège Dawson, à Montréal.

Le Journal de Montréal, où il tenait une chronique, a indiqué que son décès, à l’âge de 53 ans, a été confirmé en soirée par sa conjointe Marie-Ève Lépine. Le couple a trois enfants âgés de 11, 13 et 15 ans.

Détenteur d’un doctorat en histoire et politique internationale de l’Institut universitaire de hautes études internationales, M. Bastien est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont La Bataille de Londres qui a reçu le prix Richard-Arès en 2013.

Il avait terminé quatrième lors de la course à la chefferie du PQ de 2020 qui l’opposait à Paul St-Pierre Plamondon, Sylvain Gaudreault et Guy Nantel.

Ses anciens adversaires ont rapidement réagi à l’annonce de son décès.

« Frédéric était un militant de toujours, qui a donné une grande partie de sa vie à la cause du Québec. Il laisse dans le deuil son épouse et ses trois enfants. Mes pensées sont avec eux et le Parti québécois leur offre tout notre soutien », a écrit le chef du PQ, Paul St-Pierre Plamondon sur Twitter.

L’humoriste Guy Nantel a dit être sous le choc. « Nous avons maintes fois conversé durant la course à la chefferie du PQ. Des discussions souvent corsées, mais toujours très enrichissantes. Un homme entier à l’esprit vif entièrement dévoué au Québec », a-t-il témoigné dans un gazouillis.

Le chef du Bloc québécois Yves-François Blanchet a lui aussi présenté ses sympathies sur Twitter. « Je ne sais trop quoi dire. Je pense à ses proches. Tristesse. Veut ou veut pas, je pense à nous tous. Je pense à Don Quichotte qui allait, lui, abattre les moulins des hypocrisies pour le Québec, sa nation. Sans peur. »

M. Bastien avait également reçu le prix du Patriote de l’année 2013 par la Société Saint-Jean-Baptiste ainsi que le prix Condorcet-Dessaulles du Mouvement laïque québécois en 2021.