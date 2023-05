La CAQ a raison d’attaquer le PQ qui est son «principal adversaire», dit le chef péquiste

Le premier ministre François Legault a eu raison d’attaquer le Parti québécois (PQ) lors du congrès caquiste la fin de semaine dernière, car il est « bel et bien son principal adversaire », a affirmé lundi le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon.

« En fait, on peut dire que M. Legault n’a plus vraiment le choix que de nommer le PQ comme son principal adversaire. On le voit dans le financement, les sondages, mais également dans la présence du PQ dans toutes les régions du Québec », a souligné M. St-Pierre Plamondon, en point de presse à l’Assemblée nationale.

Un sondage Léger paru au début du mois de mai place les péquistes au deuxième rang dans les intentions de vote au Québec (22 %), derrière la Coalition avenir Québec (CAQ) qui récolterait 36 % des appuis.

Lors du congrès qui s’est déroulé à Sherbrooke, M. Legault a attaqué les péquistes en affirmant que « pour être au gouvernement, il faut rassembler assez de monde, assez de nationalistes ». « C’est ça, la CAQ : le plus grand rassemblement de nationalistes au Québec », a-t-il ajouté.

Il s’agit d’attaques « très partisanes », a rétorqué Paul St-Pierre Plamondon, dont le parti compte trois députés à l’Assemblée nationale. « On rassemble de plus en plus de monde au PQ, c’est un constat. Mais moi, je veux demeurer sur les comptes que la CAQ doit nous rendre par rapport à des promesses et des engagements formels pour lesquels on fait l’inverse. »

Malgré le recul du gouvernement sur sa promesse phare de réaliser un troisième lien autoroutier entre Québec et Lévis, M. Legault a récolté l’appui de 98,61 % des membres du parti réunis en congrès.

« Il y a un contraste entre ce vote de confiance et l’actualité depuis un mois en termes de promesses brisées », a soulevé le chef péquiste. Ce dernier estime d’ailleurs que les salves lancées aux péquistes sont une manière de détourner l’attention « d’un gouvernement qui de plus en plus perd la confiance de la population ».

D’autres détails suivront.

Avec Alexandre Robillard