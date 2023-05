La CAQ, un parti de «suiveux»?

Les caquistes suivent François Legault sans dire un mot. En tout cas, pas moins de 98,61 % des membres de la Coalition avenir Québec (CAQ) rassemblés à Sherbrooke au cours du week-end lui ont donné leur appui… après l’avoir vu plonger dans la controverse (en raison de la désignation d’un ami du ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, à un poste de juge), prendre des « décisions difficiles » (appuyer une hausse marquée de la rémunération des élus) et briser des promesses, à commencer par celle de construire un tunnel routier entre Québec et Lévis.

D’ailleurs, étrangement, aucune des quelque 1000 personnes inscrites au Congrès 2023 organisé sur le thème « Le Québec de l’avenir, l’avenir du Québec » ne lui a exprimé de vive voix sa colère ou sa déception de voir le projet de troisième lien routier biffé du programme de la CAQ. « Les militants qui m’en ont parlé, c’est pour me dire qu’ils étaient d’accord », a fait remarquer M. Legault en conférence de presse, dimanche.

Personne n’a adressé de reproche à la ministre des Transports, Geneviève Guilbault — qui a officialisé la décision sur la colline Parlementaire il y a près d’un mois — non plus. Un résident de Lévis lui a simplement demandé samedi soir de présenter sa « vision de la mobilité » au Québec devant les centaines de militants réunis dans la grande salle du Centre de foires de Sherbrooke.

« Les caquistes sont pragmatiques. Ils comprennent que, quand une situation évolue, il faut s’ajuster. Ils comprennent aussi que ce n’est jamais tout noir ou tout blanc », a expliqué M. Legault, se disant persuadé que les membres de la CAQ « apprécient que, avec [son] équipe, [il] pèse continuellement le pour et le contre » d’une décision.

Aucun caquiste ne s’est présenté non plus devant des caméras de télévision pour déplorer la fin du projet de troisième lien, que la CAQ défendait pourtant avec énergie jusqu’au 20 avril dernier.

Les membres du SPQ Libre Marc Laviolette et Pierre Dubuc, qui trouvaient toujours le moyen d’exprimer haut et fort leurs convictions indépendantistes, progressistes et syndicalistes lors d’une activité du Parti québécois à laquelle ils étaient invités, quitte à déplaire aux autres participants ou au chef, auraient été renversés par la parfaite harmonie — en apparence qui moins — qui régnait entre François Legault et les membres de sa formation politique.

« On reste un jeune parti », a souligné la présidente de la CAQ, Sarah Beaumier.

Forts de leur « pragmatisme », les membres de la CAQ sont donc passés à autre chose, à en croire le premier ministre.

« Ouvert à toutes les bonnes idées »

Ils débattaient ce week-end de la possibilité de permettre les virages à droite aux feux rouges sur l’île de Montréal ou encore d’instituer un crédit d’impôt pour les bénévoles. Après quelques échanges, ils se sont finalement refusés à aller de l’avant avec l’une ou l’autre de ces deux propositions.

En revanche, ils se sont entendus pour recommander au gouvernement Legault d’exonérer de l’impôt les heures supplémentaires faites par un travailleur. Le problème : le ministre des Finances, Eric Girard, y a opposé une fin de non-recevoir avant de s’envoler pour l’Europe, vantant l’impôt progressif, où « plus vous avez de revenus, plus vous payez d’impôts ».

Les caquistes se sont gardés de suggérer au Conseil des ministres de faire voler en éclats le monopole de la Société des alcools du Québec (SAQ), après avoir vu le même Eric Girard afficher ses réticences au fil des dernières semaines. La proposition de « mettre fin au monopole de la SAQ sur le marché de l’alcool au Québec » défendue par l’association de Saint-Jérôme — et son député, Youri Chassin — a été battue dans le silence.

Les caquistes se sont rangés derrière l’idée de construire un train à grande vitesse (TGV) entre Québec et Montréal ; François Legault également… à condition qu’« Ottawa le finance ».

Pour dissiper l’impression que la CAQ est le parti d’un seul homme, François Legault a promis de jeter un oeil aux 26 propositions retenues sur 32. « Je suis ouvert à toutes les bonnes idées », a-t-il répété dimanche. Après, celles-ci doivent correspondre aux « priorités » fixées par son gouvernement.

Il a désapprouvé l’empressement de ministres à repousser des propositions des membres de la CAQ, se disant non liés aux positions prises par leur formation politique. « On n’est pas liés techniquement. On est liés moralement », a fait valoir M. Legault.

Le gouvernement caquiste versera-t-il un montant unique de 1000 $ dans un Régime enregistré d’épargne-études à la naissance ou à l’adoption de chaque enfant au Québec ou encore délivrera-t-il « un passeport culturel francophone de production québécoise pour les jeunes », comme les participants du congrès lui ont demandé ? On verra.

« Un moment donné, on ne peut pas travailler sur toutes les idées. Il faut choisir celles qui sont prioritaires », a conclu M. Legault.

Il a quitté le Centre de foires de Sherbrooke heureux. Les membres de la CAQ aussi.