Les militants caquistes s’opposent à la fin du monopole de la SAQ

Les militants de la Coalition avenir Québec (CAQ) ont rejeté samedi une proposition sur la fin du monopole de la Société des alcools du Québec (SAQ), une hypothèse qui avait déjà été rejetée par le ministre des Finances, Éric Girard.

Sur le plancher du congrès de la CAQ, un des militants de la circonscription de Saint-Jérôme, à l’origine de la proposition, a eu l’occasion de faire valoir ses arguments.

« Mettre fin au monopole, ça ne veut pas dire exclure que la SAQ continue dans le marché, a dit Jean-Jacques Bourdages. La concurrence a toujours été un modèle de l’excellence. Je pense qu’il y a place pour que les joueurs soient en concurrence dans le meilleur intérêt des consommateurs. »

Mais les opposants ont rapidement eu le dessus, notamment un militant, également chroniqueur en vins, qui a vanté la diversité des produits offerts par la société d’État.

Alors que la proposition s’appuyait sur des arguments dénonçant la bureaucratie sclérosante de la SAQ et ses marges bénéficiaires démesurées dont les producteurs locaux font les frais, une militante de Trois-Rivières a émis des doutes.

« C’est pas garanti que, parce que c’est privé, ça va régler les problématiques qui sont énoncées », a-t-elle dit.

La proposition a ensuite été rejetée lors d’un vote à main levée.

Responsabilité sociale

Il y a deux semaines, le ministre des Finances, Éric Girard, avait déjà rejeté l’idée de mettre fin au monopole en soulignant l’importance des revenus perçus par l’État, qui touche 1,4 milliard en dividendes, sans compter les rentrées fiscales.

Samedi, avant le débat sur la proposition, qui figurait dans un cahier en comptant 31 autres, M. Girard avait malgré tout affirmé que la question était importante.

M. Girard a maintenu que la SAQ doit conserver le monopole de la vente d’alcool. En Ontario, le gouvernement a trop privatisé la vente de cannabis et la place qu’il a accordée au privé dans le jeu soulève des questions sur la promotion de ce passe-temps de manière responsable, a indiqué le ministre.

« On a des débats au gouvernement et je suis plus pour l’entreprise privée, moins de subventions et des impôts plus bas, a-t-il dit. Dans le cas de l’alcool, du cannabis et du jeu, l’approche québécoise d’avoir des sociétés d’État qui sont socialement responsables a prouvé qu’elle était supérieure à ce qui se fait dans d’autres provinces. »

Le ministre a ensuite expliqué que l’impact de la fin du monopole de la SAQ pourrait être limité sur les coffres de l’État, suivant la façon dont ce serait fait.

Le député de St-Jérôme, Youri Chassin, avait encore espoir de pouvoir faire changer l’avis du ministre, samedi matin, quelques heures avant que la proposition soit finalement défaite sur le plancher du congrès, durant l’après-midi.

« Il a dit non avant le débat, parce que c’est la position du gouvernement actuel, avait-il dit. Après ça, on va voir ce que les militants vont dire et comment ils vont voter. »

Virage à droite

Les membres de la CAQ ont aussi battu samedi la proposition de permettre le virage à droite sur les feux rouges sur l’île de Montréal ou encore celle d’instituer un crédit d’impôt pour les bénévoles dans « des organismes et institutions reconnus par le gouvernement du Québec ».

« Un bénévole, c’est quelqu’un qui travaille avec son coeur » et non pas pour empocher un gain, ont fait valoir deux militants durant le débat en plénière, avant d’inviter l’assemblée à s’opposer à l’adoption de la résolution.

Les membres de la CAQ ont également voté contre la proposition de prévoir « des moyens et incitatifs aux ménages propriétaires pour favoriser la densification douce en milieu urbain ».

En revanche, ils ont notamment pressé le gouvernement Legault à « exempter d’impôt les heures supplémentaires dans certains secteurs d’activité », ce à quoi le ministre des Finances, Eric Girard, a immédiatement opposé une fin de non-recevoir.

« Au Québec, on a un impôt progressif : alors, plus vous avez de revenus, plus vous payez d’impôts. Donc, c’est la ligne directrice qu’on applique », a-t-il soutenu dans une mêlée de presse.