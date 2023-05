Des caquistes contents de l’abandon du troisième lien routier Québec-Lévis

L’abandon du projet de troisième lien routier entre Québec et Lévis ne fait pas que des malheureux au sein de la Coalition avenir Québec.

« Pantoute ! Je ne suis pas déçu. Je suis bien content », a lancé l’ex-député de Beauce-Nord Janvier Grondin dans le Centre de foires de Sherbrooke, où quelques centaines de militants caquistes sont réunis cette fin de semaine. « Ça coûte trop cher. On n’a pas les moyens de se payer ça ! » a-t-il ajouté, se disant persuadé que le tunnel routier sous le fleuve Saint-Laurent aurait pu coûter jusqu’à « 20 milliards » de dollars.

Le résidant de la municipalité de Saint-Jules — qui comptait la plus grande proportion d’électeurs caquistes au Québec en 2018 — qualifie de « tactique intelligente » l’annonce de l’abandon du projet phare de la CAQ sur la base de nouvelles études. Il aurait toutefois préféré que le parti de François Legault prenne ses distances du projet de troisième lien routier Québec-Lévis lors de la dernière campagne électorale — et non six mois après le scrutin du 3 octobre dernier. « Les gens sont un peu déçus d’avoir vu le [gouvernement] reculer sur une promesse électorale. […] C’est sûr que ça dérange les gens », a-t-il souligné.

Avez-vous l’impression d’avoir été trompés dans ce dossier-là ? a demandé un journaliste. « Est-ce que vous pensez que c’est la première fois ? Et, est-ce que vous pensez que c’est le premier parti qui fait ça », a rétorqué M. Grondin.

Vote de confiance

Cela dit, le premier ministre, François Legault, a pris une « décision intelligente », selon M. Grondin. Pour ça, il bénéficiera de son appui, lors du premier vote de confiance auquel le chef de la CAQ se soumettra depuis 2014.

À la tête du deuxième groupe d’opposition à l’Assemblée nationale, M. Legault avait alors obtenu un score de 97,2 %. Son étoile n’a pu que pâlir au fil des dernières années, dont celles où il exerce le pouvoir, a-t-il fait valoir, s’affairant à baisser les attentes avant le dévoilement du résultat de son nouveau vote de confiance, prévu dimanche.

« Plus ça fait longtemps qu’on gouverne, plus on a pris de décisions et vous le savez, dans la vie, c’est impossible de plaire à tout le monde. Donc, c’est possible qu’il y ait une minorité qui soit déçue de certaines décisions », a déclaré M. Legault, avant l’étude de 34 propositions de toutes sortes par les délégués de la CAQ. « Moi, j’essaie chaque jour de prendre les meilleures décisions pour l’intérêt commun, l’intérêt de l’ensemble des Québécois. Qu’il y ait certains Québécois. Qu’il y ait même certains militants de la CAQ qui ne soient pas contents de certaines décisions, bien, c’est normal », a-t-il ajouté.

Des doutes sur le projet de tunnel réservé au transport collectif Le projet de tunnel entre Québec et Lévis réservé au transport collectif, maintenant dans les cartons du gouvernement Legault, ne convainc pas Janvier Grondin. L’ex-élu adéquiste, puis caquiste est catégorique : « il n’y a pas un » Beauceron qui stationnerait leur véhicule dans le centre-ville de Lévis pour traverser le fleuve Saint-Laurent à bord d’un tramway, métrobus, SRB ou autre. « Moi-même, je ne le ferais pas. Tu vas laisser ton auto à Lévis. Tu vas prendre le tunnel pour traverser l’autre bord. Tu vas faire quoi l’autre bord ? » a-t-il demandé aux reporters agglutinés autour de lui. M. Grondin plaide pour la construction d’un nouveau pont ou à tout le moins la réfection du « vieux » pont de Québec.