Jolin-Barrette savait que la nomination de son ami ferait des vagues

Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, savait que la nomination d’un ami personnel à un poste de juge de la Cour du Québec allait faire des vagues.

M. Jolin-Barrette a amorcé sa journée au congrès national de la Coalition avenir Québec en s’expliquant, samedi, sur sa décision de nommer Charles Olivier Gosselin à la chambre criminelle du tribunal québécois.

« Je suis pleinement conscient que le fait de nommer quelqu’un avec qui j’ai des liens allait avoir nécessairement une résonance parce que je ne me suis jamais caché des liens que j’avais avec le juge Gosselin », a-t-il dit aux journalistes.

Le ministre a étudié le droit avec M. Gosselin. Ils se voient deux à trois fois par année. En 2015, M. Jolin-Barrette a célébré son mariage.

Vendredi, le premier ministre François Legault a affirmé qu’il ignorait leurs liens personnels, lorsque M. Jolin-Barrette a recommandé au conseil des ministres d’entériner sa nomination, le 3 mai. M. Legault a découvert leur amitié dans un article du Soleil qui rapportait, vendredi, les malaises que cela suscite dans les milieux juridiques.

Au milieu d’une mêlée de presse animée, M. Jolin-Barrette n’a pas expliqué pourquoi il n’a pas divulgué ses liens personnels avec M. Gosselin, même s’il s’attendait à ce que cela fasse des vagues.

« Les nominations ne sont pas discutées au conseil des ministres », s’est-il contenté de répondre.

Nomination au mérite

M. Jolin-Barrette a défendu son droit à nommer des amis à la magistrature afin d’éviter qu’ils soient pénalisés en raison de leurs liens personnels.

« Ça fait 15 ans que j’évolue dans le milieu juridique donc tous les candidats qui soumettent leur candidature, il est possible que je connaisse des gens », a-t-il dit.

Le ministre a toutefois précisé que M. Gosselin est le premier ami personnel qu’il nomme dans un tribunal.

« Je connais des gens qui soumettent leur candidature et qui ont été recommandés, a-t-il dit. Le ministre de la Justice se retrouve dans plusieurs événements, fréquente des gens des milieux juridiques. »

M. Jolin-Barrette n’a pas voulu dire combien de noms étaient sur la courte liste qui lui a été remise par un comité indépendant chargé de faire entre une et trois recommandations au terme du processus de sélection. Il ne s’est pas davantage expliqué sur les raisons qui l’auraient mené à préférer son ami à un ou deux autres candidats qui se seraient retrouvés sur la liste de finalistes.

« C’est un candidat de qualité et la nomination a été faite au mérite et la relation entre lui et moi n’a pas été prise en considération pour faire la recommandation », a-t-il dit.

M. Jolin-Barrette a insisté sur la composition du comité qui fait les recommandations au ministre, formé d’un juge à la Cour du Québec, de deux avocats désignés par le Barreau du Québec et de deux citoyens.

« J’ai suivi le processus à la lettre », a-t-il dit.

M. Legault a également continué à défendre l’intégrité du processus, samedi, après avoir nié toute apparence de conflit d’intérêts ou de nomination partisane.

« À partir du moment où un comité indépendant donne une, deux ou trois suggestions de personnes compétentes, les personnes, ça le dit, sont compétentes, donc il peut choisir celle, parmi les trois, qu’il veut », a-t-il dit en point de presse.