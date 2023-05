Le MIFI a deux ans de retard sur ses dossiers de parrainage de réfugiés

Les réfugiés qui se font parrainer au Québec ne sont pas près d’arriver : Le ministère de l’immigration n’a non seulement pas commencé le traitement des dossiers de parrainage privé soumis au début de l’année 2022, il n’a pas encore terminé l’étude des dossiers déposés en 2021.

« Pour l’heure, aucune demande reçue entre le 18 janvier et le 16 février 2022 n’a été examinée et n’a obtenu de décision d’acceptation », a indiqué Arianne Méthot, porte-parole du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI). Il est prévu que l’examen des dossiers sera complété en décembre 2023, a-t-elle ajouté.

Le Devoir avait déjà révélé jeudi que le traitement de ces dossiers n’avait pas commencé, ce que le MIFI a fini par confirmer vendredi. Plusieurs organismes ou groupes de 2 à 5 personnes ayant déposé des demandes de parrainage s’inquiétaient du silence radio de Québec, alors qu’ailleurs au Canada, des réfugiés commençaient à arriver. Le Service jésuite des réfugiés au Canada, qui a soumis six dossiers de parrainage, a dit n’avoir aucune nouvelle de ses deux dossiers déposés au Québec, alors qu’en ce qui concerne les quatre dossiers déposés dans les autres provinces canadiennes, au moins une famille est arrivée et les autres sont attendues cet été.

Jeudi, en réaction à l’article du Devoir, la ministre de l’Immigration, Christine Fréchette, avait promis de travailler « à l’amélioration des délais ». Les partis d’opposition se sont néanmoins indignés des longs délais de ce programme de parrainage privé, qui est entièrement à la charge des organismes, souvent des congrégations religieuses, et des groupes de particuliers qui ont à coeur de faire venir leurs proches ou de participer à l’effort humanitaire pour sauver des personnes qui fuient la guerre ou une situation justifiant l’asile.

« Il y a aucune justification pour que le MIFI garde des dossiers près de deux ans sans les transférer au fédéral, surtout dans le contexte où la vie de ces gens-là est en danger », a déclaré le député de Québec solidaire, Guillaume Cliche-Rivard. « La ministre doit corriger le tir sans délais. »

Le député libéral de Nelligan et porte-parole en immigration a quant à lui affirmé que c’est « tout le système d’immigration de la CAQ qui est brisé ». « Les délais sont au niveau du PEQ [Programme de l’expérience québécoise], avec les programmes d’immigration permanente et ils s’accumulent au niveau du parrainage. Nommez-moi un seul programme où ça marche », a lancé Monsef Derraji. « On a un réel enjeu et ça touche la crédibilité du Québec. »

Le programme de parrainage privé (aussi appelé « parrainage collectif ») a été maintes fois réformé au cours des dernières années. Depuis 2021, les organismes et les groupes parrains doivent désormais déposer une demande d’engagement lors de l’appel de candidature du ministère. Une fois le tirage au sort effectué parmi les dossiers jugés admissibles, les parrains ont ensuite 60 jours pour déposer de plus amples renseignements, notamment sur leur capacité financière. Ce n’est que lorsqu’ils obtiennent l’approbation du MIFI qu’ils peuvent déposer leurs dossiers au gouvernement fédéral, qui prend une décision finale après les vérifications médicales et de sécurité.

Plusieurs parrains déplorent cette étape québécoise supplémentaire, qui engendre de longs délais, ce que les autres provinces canadiennes n’ont pas.

Explications du MIFI

Selon les plus récentes données du ministère, après le tirage au sort et les 60 jours qu’ont les parrains pour déposer leur documentation financière, 637 demandes, déposées au début de 2022, seront analysées, en plus de certaines demandes restantes des autres années.

Ces longs délais de traitement de presque deux ans seraient notamment dus au retard engendré par le fait qu’en 2021, seuls les groupes de 2 à 5 personnes avaient été autorisés à déposer des demandes de parrainage — les organismes en ayant été écartés en raison de soupçons de fraude qui pesaient sur certains d’entre eux, comme l’avait révélé Le Devoir. « Si les organismes peuvent présenter jusqu’à 30 demandes, les [groupes 2 à 5] ne peuvent en présenter que deux. Ainsi, pour le parrainage d’un même nombre global de personnes, nous devons examiner la situation de beaucoup plus de garants qu’à l’habitude », a expliquée la porte-parole du MIFI.

D’autres programmes, comme le regroupement familial et les réfugiés reconnus sur place, auraient également mobilisé les ressources du ministère.