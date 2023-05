La ministre de l’Immigration promet de réduire les délais de parrainage de réfugiés

La ministre de l’Immigration, Christine Fréchette, promet de travailler à réduire les délais de traitement pour le parrainage des réfugiés.

« Dans mes trois priorités, il y a celle de l’amélioration des délais et de l’amélioration des processus. On travaille en étroite collaboration avec le fédéral en ce sens-là. On va poursuivre dans la même veine », a-t-elle dit. Elle n’a toutefois pas voulu se prononcer sur des objectifs concrets de réduction des délais. « On travaille à fixer des améliorations », a-t-elle ajouté.

Le Devoir a révélé jeudi que de nombreux organismes de parrainage n’ont aucune nouvelle de leurs dossiers déposés il y a plus d’un an alors qu’ailleurs au Canada, les réfugiés sont déjà arrivés au pays. Parmi ces réfugiés qui attendent le feu vert de Québec, certains proviennent de l’Afghanistan et aimeraient pouvoir bénéficier de la voie rapide qui leur est réservée grâce à un programme humanitaire mis sur pied par Ottawa. Tout réfugié qui se destine au Québec doit d’abord être sélectionné avant de soumettre son dossier pour approbation finale au gouvernement fédéral. C’est une longue étape qui se rajoute, ont déploré certains organismes de parrainage.

Dénonçant la lenteur de traitement de Québec, certains organismes ont aussi constaté que certaines familles qui se sont finalement fait parrainer dans d’autres provinces canadiennes ont vu leur dossier être traité en quelques mois à peine. Le directeur d’Action réfugiés Montréal, un organisme parmi les plus expérimentés, croit qu’aune augmentation des seuils dans la catégorie des réfugiés est nécessaire, notamment en raison du retard qui a été pris pendant la pandémie.

Le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) n’a pas répondu aux questions du Devoir et n’a pas confirmé s’il avait entamé le traitement des dossiers de 2022. Selon nos informations, des dossiers déposés en 2021 n’auraient pas non plus été traités par le MIFI.