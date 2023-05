Dubé doit ajouter des structures locales dans sa réforme, selon des médecins

Davantage de gestion locale dans le réseau de la santé permettraient de renforcer le sentiment d’appartenance des professionnels qui y travaillent, estime le regroupement québécois de médecins pour la décentralisation du système de santé (RQMDSS).

« On veut que le pouvoir, il reste d’abord et avant tout sur le plancher des vaches, vraiment sur le terrain », fait valoir le Dr Félix Lê-Phat-Hô, administrateur au conseil d’administration du RQMDSS, en entrevue au Devoir. L’organisme qui a vu le jour en juin 2020, en pleine pandémie, sera de passage jeudi à la commission parlementaire du projet de loi 15, qui vise à rendre le réseau plus efficace.

M. Lê-Phat-Hô recommande notamment au ministre de la Santé, Christian Dubé, d’ajouter dans sa réforme une toute nouvelle table de coordination axée sur les soins de proximité pour rassembler des maires, citoyens et professionnels de la santé dans chacun des réseaux locaux sociaux (RLS). Ces derniers regroupent l’ensemble des services de santé dispensés dans un territoire.

Le regroupement de médecins se dit ouvert à l’idée de créer Santé Québec, comme le prévoit le projet de loi. Cette nouvelle agence s’occupera des activités courantes du réseau, tandis que le ministère de la Santé sera responsable des grandes orientations. « Pour nous, ce n’est pas une mauvaise chose. Mais on pense qu’il faut vraiment renforcer la base de la pyramide », indique le Dr Lê-Phat-Hô.

Favoriser une gestion de proximité pourrait aider à freiner la pénurie de main-d’oeuvre qui sévit dans le réseau, souligne-t-il. « Si les gens ont un sentiment d’appartenance, si les gens sentent qu’ils ont un pouvoir, une capacité d’agir et qu’ils ont vraiment des leviers locaux, ils ne seront plus tentés de partir ailleurs. Ils vont donner leur 100 % au lieu de leur 50 % », dit-il.

Ce dernier prévient aussi qu’une éventuelle adoption du projet de loi à la fin des travaux parlementaires en juin serait précipitée. « C’est énorme comme projet de loi. Il y a plein d’éléments qu’on n’a pas eu le temps d’analyser. »

Le texte législatif déposé en mars par le ministre Dubé contient plus de 1000 articles répartis sur 308 pages.

D’autres détails suivront.