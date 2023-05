Pas d’exemption pour les entreprises qui paient pour l’eau

Après avoir envoyé une dernière bouteille à la mer, les entreprises qui prélèvent l’eau du Québec essuient un nouveau refus du ministre de l’Environnement, Benoit Charette. L’élu caquiste n’ajoutera pas d’exemptions aux tarifs sur l’eau qu’il s’apprête à rehausser.

« Il n’y aura pas d’exonération. Les groupes qui étaient visés le demeurent », a tenu à préciser le ministre lors des consultations particulières sur son projet de loi 20 instituant le Fonds bleu. « J’aime mieux le mentionner dès le départ. »

M. Charette répondait aux recommandations de l’Association des brasseurs du Québec (ABQ), qui demandaient que le nouveau projet de règlement décuplant la valeur des redevances sur l’eau soit amendé pour exempter l’industrie de la transformation alimentaire. La veille, le Conseil de l’industrie forestière du Québec (CIFQ) lui avait fait la même suggestion pour les papetières, qui utilisent annuellement des centaines de milliards de litres d’eau douce.

« L’eau, ça n’appartient pas aux brasseurs, ça n’appartient pas au gouvernement du Québec, ça n’appartient pas à une entreprise en particulier. C’est une ressource qui est commune. Donc, il faut lui donner une valeur », a lancé M. Charette, mercredi.

« Les demandes d’exonération, on ne peut pas, on ne peut pas aller dans cette logique-là », a-t-il enchaîné.

À lire aussi : Notre série « Le Québec et son eau », un tour d’horizon de la réforme du prix de l’or bleu

Plusieurs exemptions demandées

À l’heure actuelle, les compagnies qui captent de l’eau et en incluent une partie dans leur produit final doivent payer une redevance de 70 $ le million de litres d’eau prélevée. Pour celles qui en utilisent dans leur processus manufacturier et la rejettent ensuite, le prix est de 2,50 $ le million de litres. Certains secteurs, comme l’industrie agricole, sont toutefois exclus de cette redevance.

Benoit Charette entend multiplier par dix les revenus issus de ces tarifs, qui n’ont pas été revus depuis 2011. Mercredi matin, l’ABQ a fait valoir que l’exemption accordée aux agriculteurs représentait « un soulagement considérable » dans le contexte inflationniste et de guerre en Ukraine. « Nous croyons que la même approche pourrait s’appliquer aux entreprises de transformation alimentaire », avait affirmé son directeur général, Philippe Roy.

La veille, le CIFQ avait fait remarquer que « le système de redevances de l’Ontario ne s’applique pas aux usines de pâtes et papiers et de produits du bois ». « À défaut, le CIFQ est d’avis que toute hausse devrait être plus progressive et moins drastique afin de notamment donner le temps nécessaire aux usines de rechercher et de mettre en place des solutions réalistes […] pour améliorer leur usage de l’eau », soulevait-il dans son mémoire présenté en commission parlementaire.

Les consultations particulières sur le projet de loi 20 se poursuivront jeudi, avec le passage d’Ouranos et du Groupe de recherche interuniversitaire en limnologie.