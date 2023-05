Des fugues plus nombreuses, mais de moins en moins longues, dans les centres jeunesse du Québec

Selon le ministre Lionel Carmant, « il y a une amélioration au niveau de la durée des fugues » dans le réseau la Direction de la protection de la jeunesse. Les chiffres tendent à lui donner raison.

Des données obtenues par Le Devoir auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) indiquent que malgré le nombre important de fugues constatées dans les centres jeunesse du Québec en 2022-2023, la très grande majorité d’entre elles avaient duré moins d’une journée.

En effet, selon les statistiques des DPJ régionales, 82,3 % des fugues signalées lors de la dernière année financière ont duré 24 heures ou moins. C’est environ 5 points de pourcentage de plus que l’année précédente (76,9 %) et 13 de plus que cinq années plus tôt (69,4 % en 2017-2018). En comparaison, un peu plus de 8 % des fugues rapportées en 2022-2023 ont duré plus de 72 heures.

La semaine dernière, Le Devoir soulignait que le nombre de fugues constatées dans les centres jeunesse du Québec était passé du simple au double au cours des trois dernières années. En fait, jamais en dix ans la DPJ n’a-t-elle constaté autant de fugues dans le réseau.

Interrogé en période des questions par la députée libérale Brigitte Garceau, le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, avait répondu qu’il fallait aller plus loin que cette hausse : « la plupart des fugues sont relativement courtes et surviennent souvent lors de visites dans le milieu familial, avec un retard dans le retour au centre jeunesse », avait-il dit.

En entrevue, deux groupes, le Collectif ex-placé DPJ et l’organisme Dans la rue, avaient confirmé la version des faits du ministre.

Au total, 1294 fugueurs différents ont été comptabilisés par la DPJ l’an dernier. Selon les données du MSSS, 79,5 % des épisodes de fuites se faisaient en solo.

Au contraire de ce qu’a affirmé le ministre Carmant, cependant, la majorité des fugues constatées en 2022-2023 ont été faites alors que les jeunes étaient sous supervision dans leur lieu d’hébergement. Seules 6,6 % d’entre elles ont été observées lors d’une visite autorisée en milieu familial.