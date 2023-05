La FIQ s’inquiète de l’impact de la réforme Dubé sur les femmes

La Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ) s’inquiète des répercussions, pour les femmes, de la réforme du ministre de la Santé, Christian Dubé, avec la création d’un employeur unique pour les travailleurs du réseau, soit l’agence Santé Québec.

La présidente de la FIQ, Julie Bouchard, était de passage mercredi en commission parlementaire pour l’étude du projet de loi 15 visant à rendre le système de santé plus efficace. « Nous sommes préoccupées par l’absence de prise en compte des conséquences que la création d’un employeur unique pourrait avoir sur les femmes, et plus particulièrement sur les femmes racisées et marginalisées travaillant dans le réseau de la santé », a-t-elle dit.

« Quels choix s’offriront à elles en cas de situation discriminatoire, de harcèlement ou de congédiement injuste ? », s’est questionnée Mme Bouchard.

Le texte législatif prévoit la création de l’agence Santé Québec, qui s’occupera des opérations courantes du réseau, tandis que le ministère de la Santé sera responsable des grandes orientations.

La FIQ s’est aussi inquiétée de la place faite au secteur privé dans la réforme du ministre de la Santé, Christian Dubé, lors de son passage en commission parlementaire mercredi.

« L’intensification de la présence du secteur privé » favorisée par le projet de loi 15 est un aspect jusqu’ici occulté du débat public, a soutenu la présidente de la FIQ, Julie Bouchard.

« Au second article du projet de loi, il est précisé que les services de santé seraient dorénavant fournis par les établissements publics et privés, sans distinction et sans priorisation », a souligné Mme Bouchard. Cette dernière est à la tête du syndicat représentant 80 000 infirmières, infirmières auxiliaires et autres professionnels en santé du réseau.

La FIQ recommande donc que la prépondérance du réseau public soit clairement identifiée par rapport au rôle du secteur privé dans le texte législatif qui vise à rendre le système de santé plus efficace.

Le secteur privé en santé n’est ni rentable ni efficace, a martelé Julie Bouchard. « La solution à une plus grande efficacité devrait résider dans des mesures d’attraction et de rétention du personnel dans le réseau public. »

