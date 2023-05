La CAQ propose de hausser le salaire des députés

Le leader du gouvernement Simon Jolin-Barrette déposera jeudi un projet de loi pour hausser le salaire des élus, une « très mauvaise nouvelle », selon Québec solidaire, qui crée un « malaise » au Parti québécois.

M. Jolin-Barrette n’a pas donné de détails sur les dispositions qui seront prévues dans le texte législatif.

« Vous aurez les détails demain au moment du dépôt », a-t-il dit avant la période des questions.

Le whip en chef du gouvernement, Éric Lefebvre, a affirmé que cela faisait suite au dépôt d’un rapport qui proposait une hausse de 30 000 $ de l’indemnité de base des élus de l’Assemblée nationale.

« On a un comité indépendant qui s’est penché sur le sujet », a-t-il expliqué.

La hausse qui sera proposée sera de 30 000 $, a rapporté mercredi La Presse. L’indemnité annuelle de base est actuellement de 101 561 $. Les élus reçoivent également des primes relatives aux fonctions parlementaires qu’ils exercent. Ils disposent aussi d’une allocation de dépenses équivalente à 20 256 $ après soustraction de l’impôt fédéral.

Questionné au sujet d’une hausse de 30 000 $, le ministre de l’Économie et de l’Énergie Pierre Fitzgibbon a affirmé qu’une telle hausse n’inciterait pas davantage les gens d’affaires à faire le saut en politique.

« Les gens d’affaires ne viennent pas en politique pour faire de l’argent mais je pense que c’est légitime qu’on s’en préoccupe », a-t-il dit.

M. Fitzgibbon a affirmé qu’une hausse de 30 000 $ n’aurait pas fait de différence dans sa décision de faire le saut, compte tenu de sa situation financière.

« Je ne suis pas un cas normal », a-t-il concédé.

Le député caquiste de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Daniel Bernard, qui est revenu en politique après avoir été un élu libéral, a affirmé que la rémunération n’avait pas été un facteur.

« Moi, ce n’est pas ça qui m’a emmené en politique », a-t-il dit.

Le ministre des Infrastructures, Jonatan Julien, a constaté que la hausse aura un effet sur la rémunération des élus.

« Ça fait une différence, oui », a-t-il dit.

Mauvaise nouvelle

Le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, a affirmé que ses députés sont contre la proposition actuelle.

« C’est une mauvaise nouvelle parce que je pense que ça envoie un message de déconnexion envers les gens qu’on représente ici à l’Assemblée nationale. Trente mille dollars par année, il y a du monde qui font ça dans la vie pour une année complète. »

Le député péquiste Pascal Bérubé a affirmé que seulement 10 députés se contentent actuellement du salaire de base puisque la quasi-totalité ont des primes.

« Au caucus de la CAQ, c’est très important pour eux, ils font beaucoup de pressions sur nous pour qu’on appuie ça », a-t-il dit en affirmant qu’il est « très mal à l’aise ».

Du côté des libéraux, le chef intérimaire Marc Tanguay a affirmé qu’il était d’accord avec le principe.

« Je trouve que le rapport qui a été déposé est tout à fait pertinent, a-t-il dit. C’est une question qui est pertinente à poser. On est pour le principe. On va attendre le dépôt du projet de loi puis on fera le débat dans le contexte du projet de loi. »