Dubé se fixe des cibles «réalistes mais ambitieuses» pour le rattrapage en chirurgie

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, donne un coup de barre afin de rattraper le retard en chirurgie, plus particulièrement pour les patients en attente depuis plus d’un an. Il a conclu une entente avec la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) à cet effet.

« Aujourd’hui, ce qu’on voulait s’assurer, c’est que nos cibles soient ambitieuses, mais en même temps qu’elles soient réalistes. Parce qu’il n’y a rien de pire que de dire : “voici ce qu’on vise”, mais de ne pas être capable de les atteindre », a affirmé M. Dubé, en point de presse mercredi à l’Assemblée nationale.

D’ici la fin 2024, le ministre souhaite donc ramener à 2500 le nombre de patients en attente d’une chirurgie depuis plus d’un an. Il s’agit du niveau prépandémique. À l’heure actuelle, plus de 17 249 Québécois figurent sur cette liste d’attente hors délais.

Au total, plus de 158 000 Québécois attendent une opération.

En vertu de l’accord, les médecins spécialistes pourront étendre leur prestation de travail en dehors des horaires réguliers, notamment en soirée, durant les jours fériés et les fins de semaine au besoin.

Une somme de 400 millions de dollars tirée de l’Institut de la pertinence des actes médicaux sera aussi utilisée pour inciter des infirmières à venir travailler sur une base volontaire aux blocs opératoires durant les soirs et les fins de semaine.

Pour chacune des régions, des cibles de réduction des listes d’attente ont été fixées.

D’autres détails suivront.