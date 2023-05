Bientôt plus d’exigences en français pour les immigrants temporaires et économiques

Québec annoncera « bientôt » ses nouvelles exigences sur la connaissance du français pour les immigrants économiques, mais aussi pour les travailleurs temporaires, a déclaré mardi le premier ministre François Legault.

« Les temporaires, il y en a beaucoup et on doit se poser des questions sur ce qu’on fait pour protéger le français. Pas seulement pour les permanents, mais pour les temporaires », a déclaré le chef caquiste lors d’une mêlée de presse à l’Assemblée nationale.

M. Legault a déjà déclaré qu’il souhaite que le Québec sélectionne à 100 %, d’ici 2026, des immigrants économiques francophones.

« On va annoncer bientôt que pour la première fois dans l’histoire du Québec, on va mettre des exigences concernant la connaissance du français pour les immigrants économiques », a-t-il ajouté.

Le premier ministre a refusé de dire si la volonté d’avoir 100 millions d’habitants au Canada en 2100 — comme le suggère le groupe « L’initiative du siècle » — constitue une menace pour le Québec.

« Je veux être très clair, là, il n’est pas question au Québec qu’on ait une telle croissance de l’immigration au cours des prochaines années, a toutefois réagi M. Legault. D’abord, c’est important de le dire, c’est comme ça, puis ça doit rester comme ça, c’est le Québec qui doit décider seul du nombre d’immigrants permanents qu’on reçoit à chaque année. »

Plus tôt dans la journée, le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a référé à cette initiative en parlant de « trucs occultes organisés entre [la firme] McKinsey et Justin Trudeau ». Selon lui, à défaut d’être « officielle » à Ottawa, cette politique est « effective » et doit être soumise au débat.

Il s’agit ni plus ni moins que d’une « dépossession démocratique », une « incapacité de débattre de choix importants pour notre avenir », s’est-il désolé.

Des débats sur l’immigration temporaire

En mêlée de presse, Québec solidaire et le Parti libéral ont tour à tour demandé à la ministre de l’Immigration, Christine Fréchette, de tenir compte de l’immigration temporaire dans les débats sur les seuils d’immigration.

Celle-ci a jusqu’ici refusé de le faire.

« Il n’y a pas de raison de ne pas sortir ces gens-là de leur statut précaire, sauf l’obstination idéologique à respecter un seuil de 50 000 [immigrants permanents] qu’on a promis en élection pour des raisons un peu superficielles puisque ce n’est pas basé sur aucune étude sérieuse », a déclaré le solidaire Gabriel Nadeau-Dubois.

« Aujourd’hui, ce qu’on demande, c’est d’arrêter ce grand mensonge et qu’on parle les vrais chiffres. C’est 300 000 [immigrants non permanents]. Ce n’est plus 50 000 ni 40 000 », a souligné le libéral Monsef Derraji.

Lui-même a dit avoir l’intention de discuter du seuil d’immigration qu’aimerait mettre en place son parti à la lumière des nouvelles données sur l’immigration temporaire. « Est-ce que c’est 70 000 ? Est-ce que c’est plus ? Est-ce que c’est moins ? Ces chiffres-là doivent être réévalués à la lumière [de la nouvelle réalité] », a ajouté son collègue chef intérimaire du parti, Marc Tanguay.

« Et on demande évidemment au gouvernement, en toute transparence, un débat qui tienne compte de l’explosion » du nombre d’immigrants non permanents, a-t-il ajouté.