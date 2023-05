Des programmes pilotes ouvrant la voie à la résidence permanente ratent la cible

Des programmes pilotes visant à donner un statut permanent à des immigrants parlant le français ne remportent pas le succès escompté. Deux ans après leur création, deux de ces voies rapides d’immigration conçues pour attirer des préposés aux bénéficiaires et des ouvriers d’usine alimentaire ont des taux de participation faméliques, selon ce qu’a constaté Le Devoir. Un troisième programme pilote pour attirer des travailleurs notamment dans le domaine de l’intelligence artificielle n’atteint pas non plus ses cibles.

« Ce sont des programmes très restrictifs », a dit Me Laurence Trempe, avocate chez EXEO et membre de l’Association québécoise des avocats et avocates en immigration (AQAADI). Répondant à l’appel du ministère, elle avait déjà fait part de certaines réserves à l’égard de ces programmes pilotes, mis sur pied pour permettre à certains immigrants de ne pas perdre l’accès à la résidence permanente, alors que la réforme, plus restrictive, du Programme de l’expérience québécoise (PEQ) les avait laissés en plan.

Créé en mars 2021, le programme pilote s’adressant aux travailleurs secteur de la transformation alimentaire (abattoir, usine de fruits de mer, etc.), où les besoins sont grands, devait attirer 550 personnes par année. Or, en deux ans, à peine 50 dossiers ont été déposés et 25 Certificat de sélection du Québec (CSQ) ont été délivrés dans ce programme.

Créé en même temps, avec les mêmes cibles, celui des préposés aux bénéficiaires n’a reçu à peine plus de 200 demandes de CSQ, dont moins de la moitié a été délivrée, selon des données datant de la fin 2022.

Enfin, avec une cible de 600 personnes par année, le programme pilote en intelligence artificielle et des technologies de l’information et des effets visuels n’a accueilli que 869 dossiers sur deux ans, et 701 CSQ ont été délivrés. Mentionnons que ce programme en deux volets réserve un total de 300 places (sur sa cible annuelle de 600) pour des non-francophones et que cette cible a été atteinte en moins de deux mois pour l’un des volets, celui des technologies de l’information et effets visuels.

Trop contraignants ?

Selon Dimitri Fraeys, vice-pésident, Innovation et Affaires économiques du Conseil de la transformation alimentaire du Québec, la faible participation peut s’expliquer par la difficulté pour certains d’obtenir un équivalent du diplôme d’étude secondaire, qui est l’un des critères, et par les 24 mois d’expérience exigés, plutôt que 12 dans certaines provinces. « Certains travailleurs vont demander d’être transférés au Nouveau-Brunswick, par exemple, où les délais sont moins longs avant d’être permanents », a-t-il dit.

Toutefois, certains travailleurs temporaires répondent depuis peu au critère exigeant deux ans d’expérience, ce qui pourrait augmenter le nombre d’applications, selon le ministère de l’Immigration. Il dit avoir déjà observé une hausse au cours des derniers mois.

L’exigence de détenir un niveau 7 sur l’échelle québécoise des niveaux de compétence en français est-elle un frein ? Peut-être, laisse entendre l’avocate en immigration Krishna Gagné, « mais peut-être pas dans le cas des préposés aux bénéficiaires, qui doivent généralement parler le français. » Elle constate que le programme visant les préposés aux bénéficiaires ne générera plus d’intérêt d’ici 2024, parce que la profession vient d’être récemment classée dans une catégorie supérieure, ce qui permettra aux immigrants la pratiquant de se qualifier au PEQ.

Tandis que le député libéral de Nelligan, Monsef Derraji, a qualifié ces programmes d’« échecs », son collègue de Québec solidaire, Guillaume Cliche-Rivard, a appelé à un « assouplissement » des critères.

Lors de l’étude des crédits, la ministre de l’Immigration, de la Francisation, de l’Intégration (MIFI), Christine Fréchette, a indiqué qu’il y avait 550 places annuelles dans les programmes, mais qu’il ne s’agissait pas d’« objectifs ». Elle a également affirmé qu’il fallait laisser le temps au programme de « se faire connaître » et qu’un allègement des critères n’était pas envisagé. « Quand on donne cinq ans à un programme pilote, il faut donner le temps estimé au départ pour évaluer la pertinence et les retombées », a-t-elle dit. « Pour l’instant, les programmes restent tels quels et quand il sera le temps de faire leur analyse, on verra s’il [convient] d’assouplir. »