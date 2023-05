François Legault inaugure l’Autoroute Guy-Lafleur

« Guy, Guy, Guy » ont scandé une centaine de citoyens de Thurso, jeudi, quand le premier ministre François Legault a officiellement annoncé que l’autoroute 50 porterait désormais le nom d’Autoroute Guy-Lafleur.

Debout entre le panneau routier vert portant l’inscription « Autoroute Guy-Lafleur » et la statue du Démon blond devant l’hôtel de ville de Thurso, le premier ministre a pu donner libre cours à son amour bien connu du hockey. « Les plus beaux souvenirs que j’ai avec mon père, c’est de m’asseoir pour regarder une “game”, pour regarder jouer Guy Lafleur », a-t-il raconté.

« Sur la glace, c’était comme un artiste. Il était élégant, en plus d’être bon au hockey », a-t-il dit, évoquant la chevelure blonde du natif de Thurso. Il n’a pas manqué non plus de faire vibrer la fibre nationaliste. « Le plus important pour les Québécois, c’est la fierté. On avait au Québec le meilleur joueur de la Ligue nationale. »

Il a toutefois porté l’éloge bien au-delà du sport national en parlant de l’homme qu’était Guy Lafleur. « Il n’était pas juste bon sur la glace. Il était exceptionnel comme être humain aussi. Un homme accessible, un homme généreux, un homme humble, proche du monde, direct, des fois trop, et proche de ses origines. Il était fier de dire qu’il venait de Thurso. »

Responsable de l’Outaouais et député de Papineau, où est située la municipalité, le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, a ainsi illustré la portée du geste : « Chaque fois qu’on va l’emprunter maintenant, qu’on parte de Montréal, qu’on parte de Gatineau, on va penser à lui et ça, je pense que c’était le plus bel hommage qu’on pouvait lui rendre. »

Plusieurs membres de la famille du légendaire ailier droit étaient sur place, mais c’est son fils Martin Lafleur qui a pris la parole afin de faire part de sa gratitude pour ce geste. « Au nom de toute la famille Lafleur, je tiens à remercier le gouvernement du Québec d’avoir officiellement intégré le nom de mon père dans le riche patrimoine de notre province », a-t-il dit.