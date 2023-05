Fitzgibbon revient à la charge avec la sobriété énergétique

Le ministre de l’Économie et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, n’a pas exclu, jeudi, la possibilité de présenter d’ici la fin de l’année un projet de loi qui inciterait les clients d’Hydro-Québec à démarrer leur lave-vaisselle la nuit pour profiter de tarifs plus avantageux.

En décembre, M. Fitzgibbon avait déjà formulé cette intention mais le premier ministre François Legault avait ensuite affirmé que cette hypothèse ne serait pas envisagée à court terme.

Jeudi, lors de l’étude des crédits du ministère de l’Énergie, M. Fitzgibbon a donné à deux reprises l’exemple des pressions qu’exerceraient des clients d’Hydro-Québec s’ils décidaient de recharger leur voiture électrique vers 17 h, dans les périodes où la consommation atteint une pointe.

« Il va falloir être novateurs dans notre façon de consommer parce que si tous ces véhicules se chargent à cinq heures le soir, il va y avoir des problèmes de puissance et ça ne marchera pas », a-t-il déclaré en commission parlementaire.

Appelé à préciser sa pensée sur le sujet, M. Fitzgibbon a affirmé qu’un projet de loi attendu cet automne pourrait inclure des aspects qui touchent les tarifs résidentiels, après une période de consultation.

« Il y a beaucoup de gens qui vont nous recommander une modulation de la tarification pour s’assurer que les comportements soient ajustés selon les besoins. L’enjeu numéro un, si les gens ne veulent pas se faire dire qu’on va augmenter les tarifs d’électricité, peut-être qu’on peut les réduire pour les gens qui consomment mieux. »

M. Fitzgibbon a précisé l’exemple de l’utilisation des lave-vaisselle qu’il avait utilisé précédemment.

« Le lave-vaisselle est un bon exemple, si t’es capable d’avoir un timer sur ton lave-vaisselle et que tu consommes à deux heures du matin, tu vas payer moins cher », a-t-il dit.

En janvier, M. Legault avait affirmé que le projet de loi attendu à l’automne n’aborderait que la tarification des entreprises.

Jeudi, M. Fitzgibbon a expliqué que la modulation des tarifs résidentiels pourrait également être abordée dans ce texte législatif.

« On a mis sur la table le commercial, le résidentiel et l’industriel, on a tout mis sur la table », a-t-il dit.

M. Fitzgibbon a affirmé que l’augmentation des exigences en efficacité énergétique, qui ont été haussées à 25 TWh récemment, fait en sorte qu’il faut agir.

« Il va falloir que les comportements suivent. Est-ce qu’il faudra une tarification modulée pour encourager les comportements ? Peut-être. Mais c’est sûr qu’il faut faire attention. »

Le cabinet du ministre a ensuite indiqué qu’une modulation n’entraînerait pas une hausse des tarifs actuels mais plutôt une baisse pour encourager la consommation hors des périodes de pointe.

Plus de détails suivront.