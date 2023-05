Bonnardel savait qu’un 3ᵉ lien dédié au transport collectif était étudié en juin 2022, dit l’opposition

Les partis d’opposition jugent invraisemblable que François Bonnardel, qui était ministre des Transports lors du dernier mandat, ignorait que son ministère avait commandé une étude concernant un troisième lien entre Québec et Lévis exclusivement dédié au transport en commun à l’été 2022.

« Je trouve que de dire que le ministre n’était pas au courant, c’est invraisemblable », a soutenu le député péquiste Joël Arseneau, en point de presse à l’Assemblée nationale. D’autant que M. Bonnardel assurait à l’époque qu’il suivait le dossier « pas à pas », a-t-il ajouté.

Jeudi, Radio-Canada a révélé que le ministère des Transports (MTQ) avait mandaté, le 30 juin dernier, le consortium Union des Rives pour produire des analyses d’options de transport collectif uniquement pour le projet de troisième lien.

Sans dire clairement si M. Bonnardel était au courant, son cabinet a indiqué à Radio-Canada que « le ministre savait que les équipes du ministère effectueraient différentes analyses pour documenter le projet choisi et ses comparables ».

Selon le chef intérimaire du Parti libéral du Québec, Marc Tanguay, il est impossible d’être ministre et d’ignorer une telle information. « Y a-t-il quelque chose de plus important, si vous êtes ministre des Transports de la Coalition avenir Québec, durant l’année 2022, que le projet de troisième lien ? Vous ne pouvez pas être ministre et ne pas être au courant de ce qui se passe dans votre ministère. »

Le gouvernement caquiste a manqué de transparence en ne révélant pas l’existence d’études sur d’autres options qu’un lien autoroutier, a fait valoir de son côté Sol Zanetti, député de Québec solidaire. « Avant la dernière élection, ils envisageaient d’autres choses, puis ils nous ont tenus dans le noir. Et ça, moi, je pense, c’est la chose qui me choque le plus. Peu importe qu’on soit d’accord avec un tunnel autoroutier ou non, on avait le droit de savoir, on aurait pu se faire une idée. »

Questionné à ce sujet, le ministre des Infrastructures Jonatan Julien a rétorqué qu’il était « normal que le MTQ envisage plusieurs scénarios ».

Le 20 avril dernier, l’actuelle ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, a présenté une nouvelle mouture du projet de troisième lien. Celui-ci délaisse les voitures au profit d’un tunnel réservé exclusivement au transport collectif.

D’autres détails suivront.

Avec Alexandre Robillard