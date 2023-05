Les oppositions dénoncent la rémunération d’un million du p.-d.g. d’Investissement Québec

Les oppositions se sont indignées par la hausse de la rémunération du patron d’Investissement Québec (IQ), Guy LeBlanc, qui a franchi l’an dernier la barre du million de dollars.

Le député péquiste Pascal Bérubé a affirmé jeudi que les primes se multiplient pour les dirigeants de sociétés d’État depuis que la Coalition avenir Québec est au pouvoir.

« Il y a des augmentations de primes à la Caisse de dépôt, à Investissement Québec, à Hydro-Québec, dans plusieurs sociétés d’État, a-t-il dit en point de presse. Tout le monde gonfle son salaire. Je trouve qu’on devrait reconsidérer ça. »

La rémunération de M. LeBlanc a augmenté de 19 % en 2022-2023, pour atteindre 1,056 million de dollars, bien qu’il s’attende à déclarer des pertes qui oscilleront entre 3,5 % et 9 % dans les placements d’IQ, a-t-on appris mercredi lors de l’étude des crédits budgétaires de la société d’État.

Jeudi, M. Bérubé a dénoncé l’octroi de primes dans un contexte de rendement négatif. Il a rappelé que M. LeBlanc est un ami personnel du ministre de l’Économie et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon.

« L’argent durement gagné des Québécois sert à ce genre de choses, s’est-il indigné. Je ne trouve pas ça correct, d’autant plus qu’il nous apparaît que, dans le cas de M. LeBlanc, c’est une nomination partisane, dans le sens où ce n’est pas lui qui a fini premier au concours, mais c’est lui qu’ils ont choisi. »

La députée de Québec solidaire Ruba Ghazal a affirmé qu’il est inacceptable de voir ainsi les salaires des hauts dirigeants de société d’État augmenter année après année.

« L’écart ne cesse de se creuser année après année entre les plus hauts dirigeants et les gens au bas de l’échelle et c’est vraiment inacceptable, a-t-elle dit. Oui, il y a un manque de transparence. »

Service public

Mme Ghazal a soutenu que la rémunération ne devrait pas être pas le seul argument pour attirer des candidatures de valeur dans les postes du secteur public.

« Il y a plein de gens extrêmement compétents au Québec qui ne veulent qu’une chose, servir l’État public, IQ ou des sociétés d’État et qui ne le feraient pas que pour des salaires mirobolants », a-t-elle soutenu.

Elle a déploré que le gouvernement ait rejeté une proposition de Québec solidaire pour plafonner ces hausses de la rémunération des dirigeants de sociétés d’État.

« C’est possible que le gouvernement mette fin à ça surtout pour les sociétés d’État, a-t-elle dit. On a proposé à QS qu’il y ait des limites des hauts dirigeants, mais malheureusement le gouvernement n’a jamais voulu. »

La rémunération totale de M. LeBlanc était de 887 000 $ en 2021-2022. Mercredi, lors de l’étude des crédits budgétaires d’IQ, le dirigeant a indiqué que la hausse de 19 % de sa rémunération, en 2022-2023, s’expliquait par la mise en place d’un régime d’intéressement à long terme (RILT).

Au total, les cinq membres de la haute direction les mieux rémunérés d’IQ, parmi lesquels M. LeBlanc, ont reçu l’an dernier une hausse moyenne de 22 % de leur rémunération, qui inclut la contribution à leur fonds de retraite.

Malgré des pertes anticipées cette année d’au moins 3,5 %, M. LeBlanc s’est montré satisfait que le rendement d’IQ sur trois ans soit de 9,3 %.

Mercredi, au terme de l’étude des crédits, le Parti libéral du Québec avait souligné le manque de transparence d’IQ concernant les balises qui mènent à ces hausses de la rémunération.