Drainville veut des directeurs de centres de services scolaires plus redevables

Le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, présentera jeudi son projet de réforme du réseau de l’éducation. Au menu : la création d’un Institut national d’excellence en éducation, un nouveau mode de nomination des directeurs généraux des centres de services scolaires (CSS) et une voie d’accès plus rapide à la profession enseignante.

Au cours des dernières semaines, le ministre a semé plusieurs indices sur sa volonté d’avoir un meilleur portrait du réseau qu’il dirige, comme sur son agacement à propos du manque de reddition de comptes des directeurs généraux (d.g.) de CSS.

Avec son projet de loi, dont les grandes lignes ont d’abord été révélées dans La Presse mercredi, il souhaite faire en sorte que les nominations des d.g. relèvent dorénavant du ministre, et non plus des conseils d’administration des CSS.

Plus question pour les d.g. de « se cacher des médias » lorsqu’une situation embarrassante est révélée au grand jour. Québec veut des administrateurs « engagés » et « redevables », a illustré une source au Devoir. Surtout, le gouvernement souhaite un autre levier que celui de la tutelle ; il veut pouvoir limoger les d.g. dont il juge le travail insatisfaisant, comme il l’a fait dans le réseau de la Santé.

Des comptes à rendre

Mardi, le ministre de l’Éducation l’a déclaré clairement : « je souhaite que les directeurs de centres de services scolaires assument ce rôle […] de prendre la parole. Est-ce qu’ils le font suffisamment ? La réponse est non », a-t-il affirmé lors de l’étude des crédits de son ministère. « J’aimerais [que les d.g.] rendent compte de leurs décisions. »

Après une demi-année en poste, M. Drainville est prêt à « faire bouger les affaires ». À Québec, certaines structures de son réseau sont considérées comme inefficaces. Le gouvernement n’exclut pas la possibilité d’en remplacer.

Le réseau faisant aussi les frais de la pénurie de main-d’oeuvre, Québec cherche à pérenniser le modèle de diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) de 30 crédits mis au point par l’Université TÉLUQ. Le programme constitue une voie rapide pour les enseignants des niveaux préscolaire et primaire qui sont déjà en classe et détiennent un baccalauréat, mais qui sont « non légalement qualifiés » pour la profession.

Selon nos informations, il n’est pas question de resserrer les critères d’admission au baccalauréat en enseignement.

Plus de données…

Las du long chemin que le ministère doit prendre pour être informé des réalités du terrain, le ministre Drainville veut aussi « un meilleur accès aux données ». Il veut donc s’inspirer de son collègue à la Santé, Christian Dubé, pour avoir « accès à une information précise, le plus possible en temps réel » sur l’état du réseau, comme il l’a résumé mardi.

Le titre de son projet de loi annonce la création d’un Institut national d’excellence en éducation. Québec y voit un outil pour rehausser les pratiques et assurer la qualité de la formation des enseignants. Reste à savoir de quelle façon cet institut cohabitera avec le Conseil supérieur de l’éducation, qui a pour mandat de conseiller le ministre « sur toute question relative à l’éducation ».

En 2017, un groupe de travail sur la création d’un tel institut avait été mis sur pied à la suite d’une demande du ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx. En janvier 2018, ce groupe a notamment recommandé qu’un institut soit créé pour faire état des connaissances scientifiques sur la réussite éducative et en assurer la diffusion vers « le réseau scolaire, les décideurs et le public ».

Le groupe de travail souhaitait aussi que l’institut puisse « contribuer […] à la formation et à l’accompagnement des intervenants au regard des meilleures pratiques éducatives, et en évaluer les effets ». De quoi pallier, en partie, l’absence d’un ordre professionnel des enseignants, ont fait valoir des sources mercredi.

…et des données fiables

Le psychologue et spécialiste de la réussite scolaire Égide Royer souhaite la création d’un Institut national d’excellence en éducation depuis des années. « Notre prétention, c’est que l’arrivée d’un institut qui va disséminer les pratiques exemplaires devrait contribuer à améliorer la réussite éducative », a-t-il expliqué au Devoir.

À son avis, les réticences exprimées par les syndicats d’enseignement au cours des dernières années sont « très surprenantes ». « [Les syndicats disaient] que ça allait toucher l’autonomie professionnelle des enseignants, comme si le fait de partager les pratiques exemplaires identifiées par la recherche nuirait à l’autonomie professionnelle des médecins ou des psychologues », a-t-il illustré. Pour M. Royer, la création d’un institut permettra surtout d’avoir accès à des données fiables, et ce, au bénéfice des élèves notamment.

« On a environ un million d’élèves au Québec. Il y en a 257 000 en difficulté », a-t-il rappelé. Dans ce dossier, par exemple, il lui apparaît pertinent de « mettre en relation cette augmentation avec le fait qu’on n’applique pas toujours les pratiques exemplaires ou les données de recherche pertinentes par rapport aux jeunes en difficulté ».

En 2017, des représentants syndicaux avaient critiqué le projet d’institut. « C’est l’exercice du jugement professionnel qui permet d’adapter adéquatement et efficacement la pratique. Le projet d’institut pourrait nous faire glisser vers la prescription de pratiques », avaient-ils écrit dans une lettre ouverte au Devoir.

La preuve d’un « échec massif » de la dernière réforme La nouvelle réforme caquiste en éducation prouve que la précédente refonte — qui visait notamment à abolir les commissions scolaires — était un « échec massif », a déclaré mercredi le député libéral André Fortin. Il estime que la Coalition avenir Québec brise son engagement de « donner plus de voix aux parents ». À cela, le député péquiste Pascal Bérubé a ajouté que Québec entend « demander aux directeurs généraux d’être les porte-parole du ministère en toutes circonstances », en plus d’affaiblir le rôle des conseils d’administration. Le solidaire Gabriel Nadeau-Dubois a dit espérer que la réforme propose des solutions à la pénurie de main-d’oeuvre. « Si la réforme Drainville ne répond pas à ça, elle passe à côté du problème numéro un en éducation en ce moment », a-t-il affirmé.