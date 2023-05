La CAQ encaisse le coup du troisième lien avec un sondage défavorable

Les caquistes ont relié, mercredi, leur première baisse dans les sondages en cinq ans aux effets de l’abandon du tunnel routier entre Québec et Lévis, tandis que le Parti québécois, dont la remontée se confirme, s’est présenté comme l’alternative au gouvernement.

La vice-première ministre et ministre des Transports, Geneviève Guilbault, n’a pas commenté directement la baisse de 14 points mesurée dans la région de Québec par la plus récente enquête d’opinion de la firme Léger.

« On a dit ouvertement qu’on comprenait qu’il y a des gens déçus, c’est normal, on va continuer de travailler fort tous les jours pour nos citoyens », a-t-elle dit en se rendant à un caucus des députés caquistes.

Son collègue ministre des Infrastructures, Jonatan Julien, responsable de la région de Québec, a souligné que les deux dernières semaines ont été difficiles depuis que le gouvernement a annoncé que le troisième lien serait consacré au transport en commun, en raison de données montrant une baisse du trafic routier.

« Ça fait deux semaines que je vais dans des activités et que je partage une déception avec certains concitoyens parce qu’on avait ce projet à coeur, a-t-il dit. Les données nous disent que c’est pas raisonnable. »

Prévisible

Député de Beauce-Nord, Luc Provençal, a estimé qu’il encore trop tôt pour savoir si cette baisse se poursuivra.

« C’était prévisible, on va vivre avec, il n’y a pas de problème », a-t-il dit.

Mario Asselin, qui représente Vanier-Les-Rivières, à Québec, a pour sa part vu l’effet de cinq années au pouvoir, pour la Coalition avenir Québec (CAQ). « Je ne suis pas étonné parce que cinq ans ont passé, c’est normal qu’il y ait un peu de mouvement », a-t-il analysé.

Autre élu de la région de Québec, Jean-François Simard, député de Montmorency, a affirmé que les résultats montrent que l’électorat peut se détourner de la CAQ.

« Il y a une chose qui est fondamental en politique, c’est de ne jamais croire que les choses sont acquises », a-t-il prévenu.

Publié mercredi, un sondage Léger-TVA Nouvelles montre que les appuis de la CAQ ont baissé de 4 % dans l’ensemble du Québec, passant de 40 % en février à 36 %.

Dans la région de Québec, l’impact est plus important. La CAQ a dégringolé à 26 %, contre 40 % d’appuis dans le coup de sonde précédent.

Député d’Abitibi-Est, Pierre Dufour a accueilli les résultats avec un certain recul. Selon lui, il ne faut pas paniquer.

« Trois ans et demi avant une élection, je pense qu’il faut prendre ça relax, a-t-il dit. C’est un premier recul, vous savez il arrive des enjeux, on l’a vu avec la section Québec et le troisième lien. C’est sûr que ça a un impact. »

Tendance pour le PQ

Deuxième dans les intentions de vote derrière la CAQ dans l’ensemble du Québec, le Parti québécois est également le deuxième choix des électeurs dans la région de la capitale.

Le chef péquiste, Paul St-Pierre Plamondon, a affirmé que ce nouveau sondage démontre une tendance qui place sa formation comme l’alternative au parti gouvernemental.

« Ce qu’on peut dire sans se tromper, c’est qu’il y a un potentiel réel au niveau du Parti québécois à l’échelle nationale », a-t-il dit.

Selon M. St-Pierre Plamondon, l’effet des prises de position du PQ, qui se présente comme un parti de conviction, explique cette remontée, qui crédite sa formation de 22 % d’appuis à l’échelle québécoise et de 26 % dans la région de la capitale.

« Je parlais également de faire de la politique différemment sur la perspective d’avoir des convictions, a-t-il dit. C’est ressorti au serment au roi, mais dans la campagne. »

M. St-Pierre Plamondon est demeuré prudent lorsque questionné sur l’effet des convictions souverainistes du PQ, qui compte trois députés.

« Il faut être prudent avant de tirer toutes sortes de conclusions. Je pense que les gens nous ont dit souvent à chacun des trois qu’ils apprécient voir des politiciens qui ont des convictions. »

Le sondage a été fait par Internet entre le 28 avril et le 1er mai auprès de 1201 répondants, avec un suréchantillon de 200 personnes dans la région de Québec.

Pas choqué

L’enquête d’opinion montre que Québec solidaire (QS), à 16 % d’appuis, et le Parti libéral du Québec (PLQ), à 14 %, font du surplace depuis la dernière mesure de février par Léger. C’est le cas également pour le Parti conservateur à l’échelle québécoise, qui obtient 10 % d’appuis. La formation d’Éric Duhaime progresse toutefois dans la région de Québec, passant de 17 % à 23 % depuis février.

Co-porte-parole de QS, Gabriel Nadeau-Dubois a affirmé que son parti dispose encore de trois ans d’ici aux prochaines élections pour améliorer sa position.

« On est le seul parti depuis la dernière élection à avoir fait un gain, a-t-il dit. On l’a fait dans la région de Montréal. Ça, je pense, ça montre qu’on est encore une force politique qui est capable de faire des gains en ce moment. »

L’objectif de QS est de percer dans les régions, a-t-il souligné. « On est conscient que c’est un défi qu’il faut relever puis on y travaille déjà », a-t-il dit.

Le député libéral André Fortin a pour sa part attribué la situation de son parti au fait que la formation attend encore la course à la chefferie qui lui permettra de définir ses orientations.

« On est un parti qui, les Québécois le savent, là, qui a eu des résultats décevants lors de la dernière campagne, a-t-il expliqué. Et, contrairement au Parti québécois, le fait qu’on ait un chef intérimaire, le fait que notre course ne soit pas encore lancée, fait en sorte qu’il n’y a pas de grandes idées qui soient mises sur la place publique. Donc, je ne suis pas particulièrement, disons, choqué. »