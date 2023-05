QS dénonce une procédure favorable aux «vampires» pour les coupes forestières

Québec solidaire (QS) accuse le gouvernement d’avoir confié l’équivalent une banque de sang à des vampires concernant la quantité de bois prélevée par les entreprises forestières.

La députée de QS Alejandra Zaga Mendez a déploré que le ministère des Ressources naturelles et des Forêts s’en remette aux entreprises pour mesurer la quantité d’arbres qui est coupée.

« Malheureusement ce qu’on voit c’est que ce sont des employés des mêmes compagnies forestières qui sont en charge de faire la pesée et la conversion, a-t-elle dit. Quand on est ceux et celles qui sont avantagés par le volume qui sort, il y a peut-être des gens qui disent je vais peser pas trop fort sur le crayon. »

Dans le cadre de l’étude des crédits du ministère, en commission parlementaire, Mme Zaga Mendez a souligné que ces informations servent à établir les montants que l’État québécois peut leur réclamer en droits de coupe, un modèle qu’elle aimerait changer.

« C’est un petit peu comme donner la clef de la banque de sang aux vampires, de continuer de laisser les entreprises mesurer elles-mêmes le bois dont elles vont profiter par la suite avec les droits de coupe », a-t-elle dit, en se défendant ensuite de s’en prendre aux entreprises.

La ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina, a quant à elle accusé Mme Zaga Mendez d’avoir brossé un sombre portrait des entreprises forestières.

« Je note que vous considérez ces entreprises, qui sont importantes pour le développement de nos régions, comme des vampires », a-t-elle dit.

Pas de fraude

S’appuyant sur des rapports de consultants externes, la ministre a défendu la conformité des opérations de son ministère.

« Dans un souci d’amélioration continue, on veut s’assurer qu’il n’y a pas de pratiques qui sont non conformes, qui ne seraient pas dans l’intérêt des Québécois ou qu’il y aurait de la fraude, a-t-elle dit. On est confiants de vous dire aujourd’hui qu’il n’y en a pas. »

Les firmes MNP et Quantum ont contrôlé les opérations.

« Nous n’avons rien relevé qui nous porte à croire qu’il pourrait exister des écarts significatifs quant aux volumes de bois récoltés, mesurés et facturés et ce, en conformité avec le cadre normatif », a déclaré la ministre.

Le député libéral André Fortin a pour sa part relevé que le ministère dépasse ses objectifs de reboisement, en Abitibi-Témiscamingue, mais rate ensuite ses cibles d’entretien des arbres plantés.

Selon M. Fortin, cela risque de compromettre la capacité forestière au cours des prochaines années.

Plus de détails suivront.