Le Parti québécois inquiet des inondations dans Charlevoix et Lanaudière

Les images des inondations dans Charlevoix et Lanaudière sont « inquiétantes », a affirmé mardi le chef du Parti québécois (PQ), Paul St-Pierre Plamondon. Ce dernier accuse aussi le gouvernement de ne pas prendre au sérieux la question de l’adaptation des villes aux changements climatiques.

Lors d’un point de presse en matinée, M. St-Pierre Plamondon a dit avoir une pensée pour les gens touchés par la crue des eaux, mais plus particulièrement pour les deux pompiers volontaires qui manquent à l’appel dans le secteur de Saint-Urbain, près de Baie-Saint-Paul. « Appelons les gens également, dans la mesure où il y aura d’autres précipitations cet après-midi, à la plus grande prudence pour la suite des choses », a-t-il ajouté.

Questionné à savoir si le gouvernement de François Legault avait tiré des leçons des inondations de 2019, le chef du PQ a rétorqué que la Coalition avenir Québec (CAQ) prenait des « mesures d’apparence » qui ne répondent pas aux besoins des villes en termes de changements climatiques.

« Si ce genre d’événements climatiques extrêmes devient la norme, si également les îlots de chaleur en été deviennent invivables, il faut verdir puis il faut adapter l’urbanisme. C’est une réalité. Et malheureusement, non, on ne voit pas aucun signe d’un gouvernement qui prend ça réellement au sérieux », a-t-il fait valoir.

