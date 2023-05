Pour Geneviève Guilbault, «tout est possible dans le tunnel» Québec-Lévis

Métro, tramway, REM… Le gouvernement envisage d’insérer tous les types de transport en commun dans son projet de tunnel entre Québec et Lévis, martèle la ministre des Transports, Geneviève Guilbault.

La « beauté » de la nouvelle mouture du projet est « qu’on ne sera pas limité » aux autobus en matière de transport en commun, a indiqué la ministre lors de l’étude des crédits budgétaires de son ministère, mardi.

« On a un tunnel vierge en ce moment et on peut mettre ce qu’on veut dedans contrairement au bitube où on pouvait seulement mettre des autobus », a lancé Mme Guilbault.

« Tout ce qui existe dans les prochaines décennies est théoriquement possible », a aussi mentionné la députée de Louis-Hébert, après avoir rappelé l’époque de sa jeunesse où ces possibilités se limitaient aux transferts en papier dans les autobus de la capitale.

Pas question toutefois de fournir une estimation de ce que le nouveau projet pourrait coûter.

Lors des échanges au Salon bleu, le député de Québec Solidaire, Étienne Grandmont s’est dit « un peu surpris » que Mme Guilbault et le premier ministre ont pris la décision de miser sur un seul mode, lors de leur rencontre du 5 avril dernier, « sans information quant au coût » .

Le député s’est dit d’autant plus surpris de cela que le premier ministre François Legault aime souvent rappeler qu’il est comptable et « aime les chiffres ».

La ministre a toutefois reconnu connaître les coûts estimés du nouveau projet qui apparaissent dans une étude du ministère mais ont été caviardés.

« Pour les projets majeurs, normalement, on donne les coûts lorsqu’on présente le dossier d’affaires au Conseil des ministres », s’est défendu Mme Guilbault.

« Caviarder des coûts, ce n’est pas pour cacher, ce n’est pas un complot, ce n’est pas des manigances », a-t-elle lancé. « C’est parce que ce ne serait pas responsable, à ce stade-ci. […] Ça a une influence sur les appels d’offres ».

Plus de détails suivront.